Académicos señalan efectos negativos en México en los primeros días de mandato de Donald Trump

Tras las declaraciones y reformas impulsadas por Donald Trump durante los primeros días de segundo mandato presidencial, académicos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara señalaron que el incremento en el gasto público nacional, la volatilidad cambiaria y la repatriación de migrantes mexicanos, lo que ocasionará la caída de las remesas, son los principales efectos que se han presentado en México ante la llegada del empresario a la Casa Blanca.

Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado de Estudios Económicos de CUCEA, explicó que el gasto público se verá afectado debido a que el presupuesto se realizó con un tipo de cambio dólar – peso que ha ido incrementando, sin considerar esta fluctuación. Además, los ingresos de las familias que reciben remesas también se verán afectados, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Zacatecas.

En Jalisco, tercer lugar a nivel nacional en recepción de remesas, se estima que se reciben alrededor cinco mil 600 millones de pesos. Con el impuesto del 10 por ciento que pretende Donald Trump, se perderían 560 millones de dólares en 2025.

“Aproximadamente el 20 por ciento de las remesas se espera que caigan, lo cual implicará que lo que representan las remesas en Producto Interno Bruto, que es el 3.6 por ciento, se reduzca a 2.5 por ciento. Y esta disminución, eventualmente, generará una situación donde se verán afectados los 4.9 millones de hogares que en este momento en México dependen de las remesas”, aclaró el académico.

En tanto, Rafael Espinoza Ramírez, profesor del departamento de Economía del CUCEA, criticó la medida del Gobierno Federal para hacer frente a los migrantes que serán repatriados, que consiste en dar un apoyo económico de dos mil pesos, porque no hay un plan en caso de que los pueblos y ciudades comiencen a repoblarse.

“El plan nacional es otorgar una tarjeta con dos mil pesos para que los deportados regresen a sus hogares, la realidad es que difícilmente esto puede ocurrir; la idea de venir y no tener el mismo ingreso les incentivará a quedarse en las ciudades fronterizas para intentar volver cruzar. Y en aquellos casos en que decidan volver y sean familias, habrá la posibilidad de que repoblemos los pueblos y suban las matrículas de las escuelas, aunque debamos ajustar la infraestructura y los empleos para esto”, comentó.

Por su parte, Clemente Hernández Rodríguez, también profesor del Centro Universitario, señaló que México no está preparado para recibir a los millones de migrantes deportados, aunque existan programas, pues no hay la suficiente infraestructura y recursos para atender a las personas repatriadas.

“Si pasara el escenario catastrófico de millones, no estamos preparados. No estamos preparados en infraestructura, ni en capacidad para darles empleo; ni siquiera en atención básica, porque muchos de ellos vienen con enfermedades […]. Hay que prepararnos para el peor escenario esperando que no suceda, pero es el más probable”, concluyó.

