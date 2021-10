Aborto: Marchan en Guadalajara contra la despenalización

Miles de personas se dieron cita este domingo en Guadalajara para manifestarse en contra de la despenalización del aborto, y para exigir a las autoridades del Estado que hagan valer su autonomía y la soberanía del Congreso de Jalisco ante las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde antes de las 11 horas se reunieron a un costado de la Glorieta Minerva, donde escucharon diversas experiencias de vida y opiniones a favor de proteger al ser humano desde la concepción, para posteriormente partir con rumbo a la Plaza Liberación al punto de las 12:00 horas del mediodía a fin de comenzar la protesta que se desarrolló de manera simultánea en alrededor de 70 ciudades del país, según manifestaron sus organizadores.

Entre cánticos y consignas como “Yo sí le voy le voy a la vida” y “No pueden obligar a México a abortar”, y acompañados de distintas bandas de guerra, caminaron por la avenida Hidalgo hasta llegar a la Plaza Liberación. Entre los organismos convocantes se encontraron México Solidario, el Frente Nacional de la Familia, la Comisión de Organismos Laicales Eclesiales, Pastoral de Vida, el Consejo Interreligioso de Jalisco y El Arzobispado de Guadalajara.

“Esta es una marcha alegre, una marcha de la vida, porque vemos mujeres gestantes, vemos niñitos chiquitos, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores, personas discapacitadas. Realmente es una fiesta a la vida y todos han llegado porque quieren expresar que están a favor de la mujer y de la vida, dijo Denisse María Arana, de Organismos Laicales Eclesiales.

Fue el pasado 7 de septiembre cuando la SCJN determinó como inconstitucional el criminalizar el aborto, pronunciándose a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias legales.

Desde entonces, diversas organizaciones en Jalisco alzaron la voz para pedir al Congreso del Estado que se abstuviera de armonizar la ley haciendo el aborto legal pues, recordaron, de acuerdo con la el Artículo 4 de la Constitución del Estado en Jalisco debe garantizarse el derecho a la vida de todo ser humano desde la fecundación.

Así, de esta manera, buscan que Jalisco se mantenga como uno de los 22 estados del País donde existe una protección a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

“Los jaliscienses ya hablaron. A través de una iniciativa ciudadana en el 2019 protegieron la vida en la Constitución de Jalisco. Lo que pedimos es que se respete la soberanía del Estado, que se respete la función legislativa, que no se transgreda a la soberanía y la división de poderes. Sabemos que las resoluciones de la Corte son importantes en el Poder Judicial y son criterio para sus jueces a nivel nacional, pero a través de un amparo, pero no obliga a los estados a legislar, y nosotros vamos a apelar a eso y a la objeción de conciencia. El presidente del Congreso del Estado ya habló y él dijo que de momento no se va a armonizar la ley de Jalisco conforme a la resolución”, manifestó el el coordinador del Comité de Bioética del Frente Nacional por la Familia, Jaime Cedillo.

En la Plaza Liberación, donde hacia las 15:00 horas llegaron los últimos contingentes, se presentaron las posturas de los organismos que se sumaron a esta manifestación, que en suma pidieron a los tres poderes del Estado se proteja a todas las mujeres y se les brinden opciones para que sus hijos e hijas nazcan en mejores condiciones y que se les den “soluciones de vida y no de muerte”, protegiendo también de esta manera el tejido social.

También pidieron que se respete la libertad de conciencia de los médicos, ya sea por razones éticas, morales o religiosas pues, aseguraron, no pueden ser obligados por el Estado a realizar un aborto. “Los médicos están para salvar vidas no para acabar con ellas”, expresó el manifiesto.

“Sin duda esta manifestación deja en claro que Jalisco es un estado que ama y defiende la vida. Vamos a hacer visible a la gran mayoría de jaliscienses que quieren que la autoridad los incluya y dialogue para dar alternativas de vida para la mamá y para el bebé. Hoy requerimos fortalecer el derecho a la vida en nuestro Estado y dar alternativas para todos. El Gobierno puede generar políticas públicas con perspectiva de familia, crear alterativas económicas y laborales en apoyo y atención para las mujeres que quieren tener a su bebé. Es inconcebible que hoy la única alternativa que ofrezcan sea alternativa de muerte”, dijo por último Emanuel Torres, presidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco.

