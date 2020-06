Abarrotan laboratorio privado para hacerse pruebas de COVID-19

Este martes la sucursal Américas del laboratorio privado Salud Digna fue abarrotada por personas que estaban a la espera de su turno para realizarse la prueba de COVID-19.

La fila aunque avanzaba de manera constante, tenía cerca de 20 personas en la espera. Todos ellos solicitaron su prueba al menos con tres días de anticipación a través del sitio web o el call center del laboratorio privado.

Claudia, una persona que permanecía en la fila, relata que teme que su madre tenga COVID-19 por lo que marcó al call center de la Secretaría de Salud Jalisco, pero una operadora solo registró sus datos y le dijo que no era necesario una prueba.

Como su madre presenta síntomas menores y pertenece al grupo vulnerable al ser de la tercera edad. Claudia decidió solicitar una prueba de laboratorio privado, para evitar una tragedia.

Natalia, que también estaba a la espera, relata que anteriormente había solicitado la prueba a través del servicio de la Secretaría de Salud Jalisco, pues un compañero había dado positivo de COVID-19, pero al no presentar síntomas no le quisieron hacer la prueba, así que “decidí hacerme la prueba por particular, para descartar la enfermedad”.

Ella refiere que el gasto de mil 300 pesos por la prueba es algo duro a su economía, pues mantiene a su madre y sus dos hermanos, pero “lo prefiero así para no contagiar a alguien más”.

Otro es el caso de Katherine, quien tiene un familiar con COVID-19 que al realizarse la prueba en el sistema de Radar Jalisco tardó más de cuatro en días en conocer sus resultados, por lo que prefiere pagar para que le entreguen los resultados en 24 horas. “Así es mejor, expongo menos a la gente de mi alrededor y al saber de manera pronta también puedo evitar que se agrave la enfermedad” relata Katherine.

EL INFORMADOR/E.Barrera

Juan quien también acude al laboratorio para practicarse la prueba, lo hace por requisito de la empresa en donde trabaja. “Nos piden comprobar el no ser positivos para poder seguir asistiendo y como la empresa la paga, no tengo ningún problema en hacérmela”.

Al sitio también acudían personas que no contaban con cita y buscaban acceder a la prueba. Personal del laboratorio les recomendaban realizar su solicitud a las nueve de la mañana, pues “es el horario donde inicia el registro y cuando llena los cupos se cancela la posibilidad de que solicites, entonces háganlo rápido porque en cuestión de minutos se acaban los cupos”.

El personal médico también reconoció que anteriormente se realizaban 40 pruebas, pero ha sido tal la demanda del laboratorio que ampliaron el servicio a más de 100 pruebas al día.

NR