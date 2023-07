El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó, durante su conferencia "mañanera", de lo ocurrido durante la noche del martes 11 de julio en Tlajomulco de Zúñiga, en la que una comitiva de miembros de la Fiscalía de Jalisco, policías municipales y ciudadanos fueron atacados con explosivos, dejando un saldo de seis muertos y una docena de heridos, entre los que se encuentran menores de edad.

Durante su conferencia "mañanera" de este jueves 13 de julio, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó lo compartido hasta el momento por el Gobierno de Jalisco. "Fue una emboscada, una trampa, algo condenable", afirmó López Obrador. "Porque además utilizan un medio que tiene que ver con la actividad humana como es la búsqueda de familiares. Entonces, de acuerdo con la información que se tiene, hablaron -supuestamente a nombre de las madres buscadoras- y todo indica que no fue cierto, que fue una mentira. Que no fueron las madres".

López Obrador condenó la crueldad del modus operandi que se aprovechó del dolor de las madres para tender una emboscada, y aseguró que se está apoyando al Gobierno de Jalisco en las investigaciones. "Nosotros lamentamos mucho este hecho, es cruel, es una celada, eso no se puede aceptar, permitir, justificar, de ninguna manera. Entonces, se está haciendo una investigación, está a cargo del gobierno del estado de Jalisco, pero nosotros siempre ayudamos en todos estos casos", indicó.

Madres buscadoras niegan la versión del Gobierno de Jalisco

Seis personas fallecieron en Tlajomulco. ESPECIAL

Las Madres Buscadoras de Jalisco indicaron en un comunicado que lo ocurrido no tiene que ver con ellas, pues salir de campo en la noche no es una táctica utilizada en ningún caso, y consideran que el Gobierno de Jalisco está utilizando esto como estrategia para seguir violentando los derechos de los desaparecidos y las búsquedas realizadas por los colectivos. “Negamos rotundamente que tenga algo que ver con nosotros, negamos que las personas involucradas sean parte de nuestro colectivo y de otro compañero, jamás recibimos esa llamada y nunca salimos de noche a campo, es ilógico", informaron.

López Obrador hizo hincapié en esto: "Es que no es algo que tenga que ver con ellas. Ellas están informando bien, ellas están, por ejemplo, informando de que no salen de noche, de que no hacen la búsqueda de noche, y es cierto", indicó el Presidente.

En cuanto al nuevo modo de actuar del crimen organizado de utilizar explosivos, López Obrador indica que el propósito es ocasionar terror, y que en toda la zona que abarca Jalisco, Michoacán y Guanajuato, se han estado confiscando este nuevo tipo de armamento. "Creo que eso, desde luego, produce mucho dolor, pero también mucho repudio, de todos, de la sociedad, eso no", indicó el presidente.

¿Qué ocurrió en Tlajomulco, Jalisco?

Soldados hacen presencia en la zona en la que se registró un ataque en contra de miembros de la fiscalía de Jalisco. EFE/ Francisco Guasco

El martes 11 de julio, una comitiva de miembros de la Fiscalía de Jalisco, policías municipales y civiles, se internó en una vereda sombría en las inmediaciones del centro de Tlajomulco de Zuñiga, respondiendo a un supuesto llamado que indicaba que en la zona había una fosa clandestina.

Un estallido resquebrajó el silencio del campo, y diversos estallidos consecutivos dejaron en la zona un desorden de fuego, metales achicharrados, y cuerpos tendidos sobre la tierra: el campo estaba tapizado con minas terrestres, es una trampa calculada. Seis personas fallecieron y una docena de personas resultaron heridas, entre las que se encuentran menores de edad, en lo que el gobernador de Jalisco calificó como un suceso nunca antes visto en Jalisco, una emboscada tendida por el crimen organizado.

