Mediante un mensaje emitido desde el Centro de Tlajomulco de Zúñiga, en compañía del alcalde Salvador Zamora, el gobernador de Jalisco insistió en que lo ocurrido anoche fue un hecho “sin precedentes”, que habla sobre los niveles de la criminalidad.

“Estamos haciendo un trabajo a fondo para poder recuperar la tranquilidad de nuestra ciudad y de nuestro estado y no vamos a parar en esa tarea, no nos vamos a doblar ni nos vamos a rendir. Es un momento de cerrar filas, de entender que lo que ayer sucedió no tiene precedentes, que nos habla de lo que son capaces estos grupos de delincuentes y por supuesto tenemos que estar concentrados y trabajando todos juntos para que nunca vuelva a suceder, para que quienes lo hicieron paguen las consecuencias de sus hechos”, dijo en su mensaje.

Aseguró, ya se trabaja en el municipio para garantizar la seguridad del municipio, con el objetivo de que “estos hechos no generen más miedo y preocupación”, y que sus habitantes “puedan seguir su vida con tranquilidad”. Por ello, aseveró, se lleva a cabo un operativo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno en el municipio y el sur del Área Metropolitana de Guadalajara para dar con los responsables.

“Sabemos que este ataque responde a todas las acciones que hemos realizado para decirle a los criminales que no van a seguir actuando con libertad y sin consecuencias”, dijo el mandatario estatal. Por su parte, el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, envió un mensaje de tranquilidad para las y los tlajomulquenses, que se da con la puesta en marcha del operativo en el que trabaja en coordinación con las autoridades federales.

“Estamos trabajando en coordinación con la autoridad federal, nosotros desde luego a pie tierra y sobre todo hoy mandarles un mensaje de solidaridad a las familias de los elementos caídos, a los civiles que se han afectado, y el compromiso de estar trabajando aquí en el lugar de los hechos por la seguridad de los habitantes de plaza”, expresó Zamora Zamora.

FS