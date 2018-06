A dos años de nuevo sistema, la mitad de detenciones son aún ilegales

Este 31 de mayo se cumplieron dos años del arranque del nuevo sistema de justicia en el Distrito Judicial 1, el más importante en el estado, pues comprende los municipios de la Zona Metropolitana. En este periodo ha destacado que la cantidad de detenciones ilegales es casi la misma que aquellas que han sido decretadas como legales por los jueces de control, al sumar mil 551 ilegales contra mil 674 legales, de acuerdo a información del Consejo de la Judicatura.

Esto ha sido consecuencia de la entrada en vigor tardía del nuevo sistema, que debió comenzar hace una década, explicó Daniel Espinoza Licón, juez de control el Distrito 1. "La reforma del 2008 tenía contemplado que en ocho años era el tiempo aproximado en el que se podían ver reflejados resultados, por eso se dieron ocho años para que cobrara vigencia en el 2016, pero como buenos mexicanos dejamos todo al último".

Durante ese tiempo se debió haber ensayado en delitos como robos para ya contar con experiencia en delitos de alto impacto como homicidios, violaciones o secuestros, pero no fue así.

"Empezamos en julio de 2016 con delitos de alto impacto y vimos los errores, detenciones ilegales, actos de no vinculación a proceso y claro que eso impacta a la sociedad, ver que detuvieron a una persona matando, violando, y que sepan que salió libre en una audiencia, pues claro que el mensaje es de impunidad, injusticia y corrupción, cuando no es así".

Sin embargo se han comenzado a subsanar los errores, pues ya en estos primeros meses de 2018 han sido ligeramente más las detenciones legales que las ilegales, por lo que se está en proceso de real consolidación del nuevo sistema de justicia.

"El punto más importante es la profesionalización, que implica que no seamos tan tolerantes en los errores cometidos por policías, peritos, ministerios públicos y jueces".

Abogados particulares, en el rezago

Una de las debilidades que no se han subsanado, agregó Espinoza, es la falta de capacitación de los abogados particulares, lo cual representa uno de los principales rezagos en el avance del nuevo modelo de justicia.

"Al día de hoy, si yo tengo una audiencia ordinaria con un defensor de oficio me encuentro con una audiencia muy ágil, muy fluida, no hay contratiempos, y cuando llega un defensor particular las cosas cambiaron porque ya no le dieron copias pronto, no tuvo la agilidad para revisar la carpeta de investigación en el tiempo que lo hace el defensor público, no tiene la experiencia, práctica y esas habilidades para llevar una audiencia ágil".

En su experiencia, en 2014, cuando era juez oral en Zapotlán el Grande, una audiencia de vinculación a proceso le tomaba de cinco a siete horas, cuando actualmente con un defensor público lo resuelven de 40 minutos a una hora. Sin embargo, cuando llega un defensor particular la audiencia se vuelve a alargar hasta tres horas. "El tema es que se requieren habilidades para los defensores particulares".

Los defensores particulares, insistió, deben tomar cursos y capacitaciones para que puedan adaptarse a la velocidad que el resto de los operadores al nuevo sistema de justicia.

Detenciones Distrito 1 Año 2016 2017 2018 Total Total detenidos 682 1453 1090 3225 Legales 449 646 579 1674 Ilegales 233 807 511 1551

Fuente: Consejo de la Judicatura