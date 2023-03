Una de las marchas que se llevarán a cabo en la ciudad este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer es la que realizará la Red Yo Voy 8M, la cual arrancará desde las 17:00 horas.

Momentos antes se juntarán en la Glorieta Niños Héroes o de Las y Los Desaparecidos en Guadalajara y que terminará en la Plaza Imelda Virgen en el Centro Histórico.

Mitzy Pineda integrante de la Red Yo Voy 8M destacó que esperan que asistan mujeres que en algún momento han vivido una situación de agresión o violencia de género y que consideran que hoy el Gobierno de Jalisco ha tenido una postura tibia.

“Que vengan todas de las mujeres que sientan que en algún momento las ha atravesado alguna violencia, vienen las disidencias y marchamos con las familias de víctimas de desaparición forzada o feminicidios al frente, para nosotras esta es una consigna muy importante porque entendemos que Jalisco es un estado puntero en temas de desaparición forzada. Hemos visto casos de feminicidio muy graves en los últimos años. Además, el Gobierno tiene una postura vergonzosa, ante estas dos situaciones”, destacó.

La organización de esta red incluirá diversos contingentes al frente con víctimas de desaparición forzada y feminicidio, después madres y niñas, la batucada, disidencias y al final un grupo mixto.

“La marcha sale a las 5 de la tarde de la Glorieta de Los Niños Héroes o antimonumenta de Las y Los Desaparecidos, al frente irán familiares de personas desaparecidas y familiares de víctimas de feminicidio también adelante, después viene el contingente de mamás y niñas, se les llama carriolas para un poco más de seguridad, viene también la batucada feminista en la parte frontal, se marca el ritmo de la marcha en cuanto actitud y todo; viene después el contingente de mujeres con discapacidad, después viene el contingente de mujeres en toda su diversidad, mujeres, mujeres trans y todas las disidencias; al final de la marcha habrá un contingente mixto donde se permite que participen, esto en el caso de compañeras o mujeres que no se sienten seguras de ir solas”, acotó.

¿Cuál es el itinerario de la marcha?

Desde las 15:00 horas se comenzarán a juntar y realizarán múltiples talleres ahí en la Glorieta de Los Niños Héroes, seguirán por Chapultepec, subirán por Hidalgo, tomarán Federalismo y luego Vallarta hasta llegar a la Plaza de Armas ahora conocida como Plaza Imelda Virgen.

“No se recibe ningún patrocinio, ni financiamiento, todo es a través de un esfuerzo en conjunto de mujeres. Tampoco se es bienvenido a ningún tipo de persona que esté afiliada a ningún partido político, partidos estudiantiles, de instituciones estatales o municipales, nada de eso es bienvenido. Creemos que esos esfuerzos tienen que ir por otro lado”, sentenció.

Pineda destacó que ahora no es suficiente alzar la voz, ahora se necesita generar conciencia social ante la violencia contra las mujeres, dijo.

“Pero no solo eso, pensamos que ya no es suficiente alzar, la voz sino que tenemos que incidir en la sociedad porque las cosas que socialmente se aprueban se hacen de la vista gorda, pasan desapercibidas o la gente no entiende el nivel de estos problemáticas, van a seguir sucediendo, y las van a seguir solapando gobiernos y se seguirán solapando ante los candidatos políticos que tenemos, ante las estructuras laborales, ante las estructuras familiares, entonces más allá de alzar la voz y buscamos ir generando conciencia social”, acotó.