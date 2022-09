Este miércoles 14 de septiembre fue conmemorado el 102 aniversario de la Asociación de Charros de Jalusco que, acompañada de otros organismos que custodian esta tradición tan jalisciense como mexicana, tomaron parte en el tradicional Desfile Charro de 2022, en el marco de las fiestas patrias en Guadalajara.

Así, con la presencia del gobernador estatal y el alcalde tapatío, la asociación de charros recibió un reconocimiento de parte de la autoridad y, acompañados por la voz del anunciante profesional, dio inicio la seguidilla de contingentes, desde una escolta para la bandera nacional y la celebrada agrupación hasta otras como Charros de Occidente o Rancho Los Garañones, sin olvidar las escaramuzas, la banda o mariachi acompañante, los jinetes infantiles y la exhibición del tradicional floreo de soga, todo en una colorida -y muy breve- fiesta donde brilló la más mexicana de las tradiciones, que nos identifica en todo el mundo.

Celebración para la gente

Y se trata de una fiesta popular, aunque haya iniciado antes de lo programado oficialmente; con todo, el señor Marco Antonio Martínez, vecino de la ciudad, comparte que"tengo alrededor de 20 años de seguir este desfile, y me trae buenos recuerdos, además de lo que significa para los jaliscienses". Solía venir con la familia "antes de la pandemia" y hoy lo hizo solo, consciente de que el desfile requiere "más difusión".

Por otra parte, María Julia Vera, de Lomas del Gallo, recuerda que "por lo menos 50 años tengo de venir, mi mamá me traía desde chiquita. Ya ve que dos años no nos dejaron venir, ahora supe que habría desfile y me vine desde tempranito, en primera fila"; por eso, "y porque soy mexicana", cuenta, esta celebración es "la que más me llega, pues la Charrería y nuestra música son algo que se reconoce en todo el mundo, y yo vendré hasta que Dios me permita".

Ahora, para otros, como doña Teresa Morales Guadalupe, "de casualidad me tocó. No suelo venir, pa que le echo mentiras. Pero me gustó... y hasta saludé al gobernador"; además, "es bueno que haya estos eventos para que vengan los jóvenes, ya ve que a veces no conocen ni les llama la atención nada".

Fin de fiesta

Finalmente, los contingentes de chartos dieron paso a una unidad de la policía montada y unidades para atención medica de protección civil y Bomberos. Luego, como exige el cuidado urbano, un grupo de trabajadores de limpieza comenzaron a borrar la aromática y concreta señal de presencia equina. Por supuesto, la autoridad aprovechó para acercarse y saludar a la ciudadanía que se dio cita frente a Palacio de Gobierno para ver el desfile que, minutos antes, concluyó con la invitación para asistir la tarde de hoy al lienzo charro de Jalisco, para contemplar un jaripeo por invitación.

De acuerdo con datos de Protección Civil y Bomberos, el contingente completo de charros, músicos y escaramuzas ascendió a 350; asimismo, los asistentes al tradicional desfile se calcula fueron aproximadamente 2 mil personas. Ahora, tomando en cuenta que comenzó un poco antes y fue muy breve, no faltó quien se extrañó por llegar al sitio poco después de las 11 am y descubrir que el desfile había concluido.

FS