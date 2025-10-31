Vuelo desde Cancún sufre emergencia en Florida y deja varios heridos

Varios pasajeros resultaron heridos luego de que un Airbus de la aerolínea JetBlue, que se dirigía de México a Nueva Jersey, se vio forzado a hacer un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, según informan varios medios.

El Airbus 320 salió ayer del Aeropuerto Internacional de Cancún (México) con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty y empezó a perder altura, por lo que tuvo que desviarse a Tampa, donde aterrizó poco antes de las 2:30 de la tarde, hora local.

JetBlue informó que la aeronave experimentó una caída de altitud y que el “personal médico recibió a los pasajeros y a la tripulación, y aquellos que necesitaban atención adicional fueron trasladados a un hospital local”, aunque no indicó el número de pasajeros afectados.

Informes preliminares apuntan a que el problema involucró a uno de los sistemas de control de vuelo del avión, componentes esenciales para gestionar la estabilidad y la dirección de la aeronave.

Personal médico evaluó a los pasajeros y tripulantes en el aeropuerto antes de que algunos fueran llevados a hospitales, informó JetBlue.