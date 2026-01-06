Visa americana: estos son los países que deberán pagar hasta 15 mil dólares para solicitarla

Trece países son ahora los que deberán pagar hasta 15 mil dólares para solicitar la Visa americana. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, añadió siete países, incluyendo cinco de África, a la lista de naciones que deberán de pagar este monto para solicitar el ingreso de Estados Unidos (EU).

Gobierno de Trump fortalece requisitos para entrar a EU

La semana pasada el Departamento de Estado estadounidense añadió a Bután, Botsuana, la República Centroafricana, Guinea, Guinea-Bisáu, Namibia y Turkmenistán a la lista de los países que deberán pagar más para solicitar la Visa americana. De acuerdo con un aviso publicado en el sitio web travel.state.gov, estas designaciones entraron en vigor el 1 de enero.

Entre las rigurosas exigencias por parte del gobierno de EU está que los ciudadanos de todos los países que soliciten visa sean entrevistados en persona y revelen años de historiales en redes sociales; asimismo, que compartan detalles de sus viajes previos y de sus condiciones de vida, tanto de ellos como de sus familias.

Los nuevos países agregados a la lista —que fueron incluidos en agosto y octubre del año pasado— y que deberán cumplir con este pago son:

Mauritania

Santo Tomé y Príncipe

Tanzania

Gambia

Malaui

Zambia

Cabe destacar que entre los términos del pago de la fianza no garantiza que se otorgue una visa; sin embargo, el monto será reembolsado si la visa es denegada o cuando un titular de visa demuestra que ha cumplido con los términos de la visa.

Por otro lado, las autoridades estadounidenses han defendido las fianzas, argumentando que son efectivas para asegurar que los ciudadanos de los países incluidos no excedan la duración de sus visas.

