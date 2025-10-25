Estigmatizados durante mucho tiempo por traer mala suerte o por sus vínculos con lo oculto, los gatos negros han encontrado paz temporal en una ciudad en Europa que prohíbe su adopción en torno a Halloween para evitar "ritos" siniestros.

Cualquier solicitud de adopción o acogida de estos felinos será denegada entre el 1 de octubre y el 10 de noviembre para prevenir "situaciones de riesgo (…) derivadas de supersticiones, ritos o usos irresponsables", anunció el Servicio de Bienestar Animal de Terrassa el 6 de octubre.

La decisión de las autoridades de esta localidad próxima a Barcelona, España, se tomó "con motivo de la llegada del periodo de Halloween", añadió el comunicado municipal. La medida busca proteger a los animales de posibles maltratos o abandonos, ya que en años anteriores algunas asociaciones habían alertado sobre prácticas de crueldad hacia los gatos negros en estas fechas.

"Esta medida tiene carácter estrictamente preventivo y temporal y no implica ninguna discriminación en relación con el color o las características de los animales ", precisó el servicio municipal.

El ayuntamiento "no podía mirar hacia otro lado" ante un "tema tan tétrico", explicó el concejal de Bienestar Animal, Noel Duque, en declaraciones recogidas en el Diari de Terrassa. Duque aparece junto a un gato en la foto de perfil de su cuenta de Facebook, como muestra de su compromiso con la protección animal.

En Terrassa hay unos 9 mil 800 gatos, según las autoridades municipales, que colaboran con asociaciones locales para fomentar la adopción responsable y el control de colonias felinas.

Halloween, que se celebra cada 31 de octubre, es una festividad de origen celta adoptada por numerosos países y asociada con disfraces, historias de terror y supersticiones. En 2025, caerá en viernes, por lo que muchas celebraciones se extenderán durante todo el fin de semana.

