ONU condena amenazas contra María Corina Machado tras su Premio Nobel de la Paz

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este miércoles su rechazo a “cualquier tipo de amenaza” dirigida contra la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, luego de que ésta fuera recientemente reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz de Guterres, Farhan Haq, enfatizó que “resulta inadmisible” que Machado enfrente intimidaciones por la obtención del galardón. Añadió que ninguna persona que impulse o defienda los derechos humanos en Venezuela debería ser objeto de presiones, hostigamientos o riesgos.

Haq reiteró la necesidad de garantizar la seguridad de todos los activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela, en un escenario marcado por tensiones políticas y denuncias sobre la restricción del espacio cívico.

El pasado 10 de octubre, Guterres ya había extendido una felicitación pública a Machado por el Premio Nobel de la Paz 2025, resaltando su papel como promotora de la democracia y como una voz que busca la cohesión dentro del país.

"En un momento en que la democracia y el Estado de derecho se ven amenazados mundialmente, el premio de hoy es un homenaje a todos aquellos que trabajan para salvaguardar los derechos civiles y políticos en todo el mundo, y un conmovedor recordatorio de la resiliencia y el poder del espíritu democrático", dijo entonces el diplomático portugués.



Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, que no pudo viajar a Noruega a tiempo para recibir en persona el premio, aunque estará igualmente en la capital noruega, según el Instituto Nobel.

Machado dedicó este miércoles el Nobel a todo el pueblo de Venezuela y a los "héroes" que luchan por la "libertad", además de los líderes del mundo "que nos acompañaron y defendieron nuestra causa".



La opositora venezolana hizo "todo lo que está en su poder para venir a la ceremonia", un viaje en una situación de "extremo peligro" y aunque no podrá participar en los eventos de hoy, "estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", informó este instituto en un comunicado.

