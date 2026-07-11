Venezuela esboza plan de vivienda tras terremotos con entrega de primeras 200 casas

Venezuela esboza un plan para atender a las miles de personas que perdieron sus casas por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron al menos cuatro mil 333 muertos y 16 mil 740 herido s, y prometió este sábado entregar las primeras 200 viviendas la próxima semana.

Cerca de 18 mil personas perdieron sus casas, un número que las autoridades creen que subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños.

Este sábado, según el Gobierno, comenzó un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados en Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira -el más afectado-, así como en las zonas donde hay personas esperando el diagnóstico de las inspecciones, con el fin de determinar cuántas casas se necesitan.

Según cálculos iniciales, se requerirán 25 mil, señaló en una rueda de prensa el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien aseguró que su hermana y mandataria encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas "la próxima semana" , sin dar más detalles.

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Trabajar "aceleradamente"

El jefe de la Asamblea Nacional (AN) indicó que 90 de los 94 campamentos fueron habilitados en escuelas donde actualmente no hay clases pero que deben ser desalojadas a más tardar el próximo septiembre para el comienzo del nuevo período académico.

Por tanto, explicó que las autoridades trabajan "aceleradamente" en la creación de "campamentos unifamiliares" temporales, así como en la "rápida" culminación de viviendas que estaban siendo construidas por el Estado y en la compra en el mercado secundario.

Además, anunció que el Parlamento, controlado por el chavismo, reformará la ley de arrendamientos, que calificó de "muy regresiva", para que los propietarios "no sientan ningún tipo de temor de alquilar sus viviendas".

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Cuerpos sin identificar

De otra parte, Rodríguez aseguró que hay 315 cuerpos sin identificar y rechazó que estén siendo enterrados en fosas comunes.

En ese sentido, explicó que en el cementerio La Esperanza, a unos 25 kilómetros del núcleo urbano de Catia La Mar (una de las zonas afectadas), se están enterrando estos cuerpos después de haberles sido tomadas muestras para su identificación futura.

EFE pudo constatar el viernes, desde la distancia, que en ese cementerio se está trabajando para una ampliación que tenga capacidad para "unas dos mil o tres mil tumbas" más , según dijo un trabajador.

Además, el proceso de sepultura se está realizando en varias hileras, donde en cruces blancas se coloca el nombre o un número para los no identificados, además de flores y piedras que delimitan el nicho.

Rodríguez también atajó las críticas de que el proceso de desescombro está siendo lento, alegando que precisamente así debe ser, pues el Gobierno aún confía en que pueda haber gente con vida sepultada.

JM