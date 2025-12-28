Las reparaciones de una línea eléctrica "crucial" comenzaron en los alrededores de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por Rusia, tras un alto el fuego local logrado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), informó su director general, Rafael Grossi.

Un equipo del OIEA se encuentra sobre el terreno y supervisará los trabajos, cuya duración prevista es de "unos pocos días", dentro de los esfuerzos para "prevenir el riesgo de un accidente nuclear durante el conflicto militar", indicó el OIEA en un mensaje en X.

Grossi agradeció a "ambas partes" un acuerdo para una "ventana de silencio" destinado a permitir la restauración de la transmisión de electricidad entre la central térmica de Zaporiyia y la central nuclear, lo que, según el OIEA, refuerza la seguridad nuclear.

La central de Zaporiyia, la mayor central nuclear de Europa cuando estaba activa, está ocupada por Rusia desde marzo de 2022.

Aunque mantiene sus seis reactores en parada fría y no produce electricidad, necesita un suministro externo constante para refrigerar el combustible y evitar el riesgo de fusión de sus núcleos.

En octubre, la planta recuperó el suministro eléctrico exterior tras un corte de un mes que obligó a activar generadores diésel para las labores de enfriamiento.

Entonces, el OIEA también logró una pausa temporal de los combates cerca de la central para las reparaciones.