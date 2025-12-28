Domingo, 28 de Diciembre 2025

Inicia la reunión entre Trump y Zelenski en Mar-a-Lago

Trump indicó además, que tiene previsto llamar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, después de la reunión, señaló el New York Times

Por: EFE

El presidente de Estados Unidos habló con Putin previo al encuentro con Zelenski y aseguró que fue una conversación telefónica

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, inició este domingo con un apretón de mano a la entrada de Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, donde se realiza el encuentro.

"Creo que tendremos una muy buena reunión hoy", dijo Trump, que discutirá con Zelenski la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a la guerra con Rusia, que en febrero cumplirá cuatro años.

Trump indicó además, que tiene previsto llamar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, después de la reunión, señaló el New York Times.

El presidente de Estados Unidos habló con Putin previo al encuentro con Zelenski y aseguró que fue una conversación telefónica "muy productiva". 

El plan

El plan de paz que ha elaborado Ucrania junto con Estados Unidos y los socios europeos, plantea un pacto de no agresión, garantías de seguridad para Kiev y el ingreso en la Unión Europea (UE) a medio plazo.

También indica que Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente. Sin embargo, Zelenski considera que los continuos ataques rusos demuestran que Vladímir Putin "realmente no quiere la paz".

Previo a su encuentro con Trump, Zelenski se reunió en Canadá con su primer ministro, Mark Carney, quien señaló que las negociaciones para alcanzar una paz "justa y duradera" en Ucrania están en un momento "crucial".

