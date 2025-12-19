Trump suspende la lotería de 'green cards' tras atentado en la Universidad de Brown

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la suspensión del programa de lotería de visas de residencia permanente, conocidas como green cards , tras la detención del presunto responsable del atentado en la Universidad de Brown, quien, de acuerdo con las autoridades, habría ingresado al país mediante este mecanismo.

El Programa de Visas de Diversidad (DV1) permite otorgar la residencia legal a ciudadanos de naciones con bajos niveles de migración hacia Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó este viernes a través de su cuenta en X que Claudio Manuel Neves Valente, un ciudadano portugués de 48 años, entró a territorio estadounidense en 2017 mediante el DV1 y posteriormente obtuvo la residencia permanente.

Noem subrayó que, por orden de Trump, estaba instruyendo "de inmediato" al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de Estados Unidos que suspenda el plan DV1 "para garantizar que ningún otro estadounidense resulte afectado por este programa desastroso".

El cuerpo de Neves Valente fue hallado sin vida el jueves en un almacén en Salem (Nuevo Hampshire) y los agentes afirmaron ese día que se suicidó.

La Policía estudia posibles conexiones entre el tiroteo en la Universidad de Brown, que el 13 de diciembre acabó con la vida de dos estudiantes, y el asesinato del reconocido profesor y director del Centro Fusión y Ciencia del Plasma del MIT, Nuno Loureiro, que murió el martes en un hospital tras ser disparado un día antes en su vivienda, cerca de Boston.

La página web de USCIS recuerda que el Programa de Visas de Diversidad, administrado por el Departamento de Estado estadounidense, pone a disposición anualmente 50 mil visas de diversidad, seleccionadas al azar entre las inscripciones de quienes postulan.

La mayoría de los ganadores residen fuera de Estados Unidos e inmigran a través del proceso consular con la emisión de un visado de inmigrante , pero cada año hay una cantidad reducida de ganadores quienes, en el momento de ganar esa lotería, ya viven en Estados Unidos como no inmigrantes o tienen otro estatus legal.

Los ganadores deben solicitar después la tarjeta de residencia permanente “green card” para inmigrantes y para conseguirla están sujetos a los mismos requisitos y controles que otros solicitantes de dichas tarjetas.

