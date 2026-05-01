Trump imita a Sheinbaum y reaviva polémica por el nombre del Golfo de México (VIDEO)

Durante una cena privada del Forum Club of the Palm Beaches, celebrada este viernes en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó la polémica en torno a su postura sobre el Golfo de México, al asegurar nuevamente que debería llamarse “Golfo de América”. En su discurso, el mandatario hizo referencia a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, imitando su voz para después bromear sobre una interacción que, según dijo, mantuvieron.

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El debate político y diplomático entre ambos países volvió a surgir cuando el líder republicano trajo nuevamente a la conversación su propuesta de renombrar el Golfo de México, al declarar que incluso ya lo había comentado con la presidenta mexicana.

Trump lanza comentario sobre Sheinbaum y defiende cambio de nombre del Golfo

"Ella (Sheinbaum) es una mujer hermosa, tiene una hermosa voz… ella fue bailarina de ballet", señaló Trump durante la reunión.

"Con su hermosa voz me ha dicho ‘presidento, presidento, dígame que no va a cambiar el nombre del Golfo de México’, oh sí voy a hacerlo, le respondí”.

Trump dijo "presidento, presidento" en una mala traducción que intentó hacer del español.

Los asistentes a la cena, entre ellos empresarios, funcionarios e invitados seleccionados, rieron ante el comentario del republicano.

Propuesta de “Golfo de América” genera rechazo del Gobierno de México

Trump decidió retomar la polémica sobre el nombre del Golfo de México, la cual reactivó en enero de 2025, cuando planteó públicamente la posibilidad de referirse a la zona como "Golfo de América" en documentos y comunicaciones oficiales en Estados Unidos.

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La propuesta generó rechazo inmediato del Gobierno de México, encabezado por Sheinbaum, que defendió la denominación histórica del golfo y advirtió que no aceptará cambios unilaterales sobre su nombre en foros internacionales ni en mapas oficiales.

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