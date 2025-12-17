Miércoles, 17 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Trump da mensaje a la nación: ¡Lo mejor está por llegar!

Trump habla de “los logros de los últimos 11 meses, de todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país”

Por: SUN .

El mandatario

El mandatario "quizás insinúe algunas políticas que también llegarán en el Año Nuevo", añadió en entrevista con la cadena Fox. FACEBOOK / The White House

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este miércoles un discurso televisado en el que transmitió un mensaje de optimismo a la población, en medio del creciente descontento de los ciudadanos por la situación económica del país.

"¡Lo mejor está por llegar!" aseguró Trump en el mensaje que publicó el martes en Truth Social para anunciar este discurso, 11 meses después de regresar al poder. 

Trump "va a hablar mucho de los logros de los últimos 11 meses, de todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y de todo lo que sigue planeando hacer para continuar cumpliendo para el pueblo estadounidense durante los próximos tres años", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El mandatario "quizás insinúe algunas políticas que también llegarán en el Año Nuevo", añadió en entrevista con la cadena Fox.

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones