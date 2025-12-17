El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ofreció este miércoles un discurso televisado en el que transmitió un mensaje de optimismo a la población, en medio del creciente descontento de los ciudadanos por la situación económica del país.

"¡Lo mejor está por llegar!" aseguró Trump en el mensaje que publicó el martes en Truth Social para anunciar este discurso, 11 meses después de regresar al poder.

Trump "va a hablar mucho de los logros de los últimos 11 meses, de todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y de todo lo que sigue planeando hacer para continuar cumpliendo para el pueblo estadounidense durante los próximos tres años", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El mandatario "quizás insinúe algunas políticas que también llegarán en el Año Nuevo", añadió en entrevista con la cadena Fox.

