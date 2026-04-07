Trump confirma 'negociaciones intensas' con Irán a horas de que venza su ultimátum

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, confirmó este martes a la cadena de noticias estadounidense Fox News que, por el momento, mantiene “negociaciones intensas” con Irán, a tan solo cuatro horas del plazo límite que fijó para atacar el territorio iraní si no se abría el paso en el Estrecho de Ormuz.

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A través de una llamada telefónica, el líder republicano aseguró que el diálogo con Irán sigue abierto, pese a su amenaza en la que fijó este 7 de abril a las 20:00 horas (hora local de Washington) como límite para que la República Islámica respondiera a las demandas de Estados Unidos sobre la importante vía marítima por la que pasa cerca del 20 por ciento del petróleo mundial.

Pakistán propone extender ultimátum a Irán para dar paso a negociaciones diplomáticas

Minutos antes, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió a Trump que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más, para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó a distintos medios locales que el Mandatario conocía la propuesta y que emitiría una respuesta.

La última contraoferta que hizo Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país.

Trump amenaza con “aniquilar” a Irán si no se abre el Estrecho de Ormuz

En el inicio de la jornada, Trump amenazó con aniquilar "toda una civilización" si Irán no abría Ormuz antes de la finalización del plazo que ha marcado hoy.

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Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, incluida la estratégica isla de Jarg, mientras que Irán respondió con un ataque al complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo.

Ante las amenazas y la finalización del plazo, países de Oriente Medio han pedido a su población resguardarse ante posibles ataques en la próximas horas.

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