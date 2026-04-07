España y Turquía expresan su preocupación por la seguridad en el Mediterráneo oriental

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el mandatario turco, Recep Tayyip Erdoğan, coincidieron este martes en su inquietud por la seguridad en el Mediterráneo oriental ante el contexto de la guerra con Irán, así como por la estabilidad en Medio Oriente.

A través de la red social X, Sánchez dio a conocer que sostuvo una conversación con el líder turco, la cual se suma a los contactos que mantuvo un día antes con dirigentes de Egipto, Jordania, Catar y Líbano para abordar la gravedad de la crisis en la región.

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"Compartimos la preocupación por la seguridad en el Mediterráneo oriental y la estabilidad regional", escribió el mandatario español.

Hoy he hablado con el presidente de Turquía, @RTErdogan.



Compartimos la preocupación por la seguridad en el Mediterráneo oriental y la estabilidad regional.



España reitera su llamamiento a un alto el fuego inmediato en Oriente Medio. Prolongar esta guerra solo agravará el coste…— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 7, 2026

Sánchez insiste en "un alto el fuego inmediato" en Medio Oriente

En este sentido, Sánchez insistió en su llamamiento a "un alto el fuego inmediato" en Oriente Medio: "Prolongar esta guerra solo agravará el coste humanitario y tendrá un impacto económico catastrófico para todos", argumentó.

La conversación entre ambos se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera este martes de que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", a pocas horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que desbloquee el estratégico estrecho de Ormuz.

El Gobierno español se opuso desde un primer momento a los bombardeos de EU e Israel sobre Irán por considerarlos una violación del derecho internacional.

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NA