Trump celebra el Mes de la Historia Negra en medio de críticas por racismo

En medio de criticas por la difusión de un video en el que los Obama aparecen representados como simios, el presidente de EU, Donald Trump, encabezó este miércoles una recepción por el Mes de la Historia Negra , en la que presumió haber sido el candidato republicano con más votos afroamericanos en la historia y destacó su relación con diversas figuras de esa comunidad.

Trump, a principios de febrero, publicó en su cuenta de Truth Social un video que retrataba al expresidente Barack Obama y su primera dama, Michelle Obama, como simios, mismo que fue eliminado tras una oleada de criticas bipartidistas y el mandatario se negó a disculparse, asegurando que no había cometido ningún error.

El mandatario inició el evento en la Casa Blanca expresando sus condolencias por el fallecimiento del reverendo y activista afroamericano Jesse Jackson, a quien aseguró haber "conocido muy bien" y lo calificó como un "verdadero héroe".

Trump se defiende de las acusaciones

Durante la recepción, Trump se defendió de acusaciones por racismo poniendo como ejemplo su relación con figuras afroamericanas como el boxeador Mike Tyson: "Él es fiel a mi y él ha dicho públicamente que no soy racista", afirmó el mandatario.

Previo al evento, periodistas cuestionaron a la vocera presidencial, Karoline Leavitte, por la polémica de racismo que pesa sobre el republicano a lo que respondió que se trata de "difamaciones".

El presidente republicano “con más votos afroamericanos”

"Debo decir que soy el presidente republicano con más votos afroamericanos en la historia del país" , dijo Trump, en referencia al 15 % de los votos emitidos por personas negras en las elecciones de 2024.

Durante la recepción, varios funcionarios afroamericanos desfilaron en el podio de Trump para agradecerle por su gestión y lo defendieron de acusaciones en su contra.

La Casa Blanca acompañó el evento con un comunicado donde desglosó datos de la inversión de la actual Administración en programas sociales que benefician a personas afroamericanas, como bonos de dividendos para 350 mil miembros negros del servicio militar o leyes de ahorro para familias de escasos recursos.

Durante muchos años, Trump se ha visto involucrado en controversias por racismo a lo largo de su carrera, iniciando en 1970 cuando su empresa de construcción fue demandada por el Departamento de Justicia por discriminar a inquilinos afroamericanos en Nueva York.

