Una niña de tres años murió por las lesiones que sufrió después de que los fuertes vientos arrojaron por el aire un castillo inflable durante una fiesta en un parque de Montreal el fin de semana pasado.

Once personas resultaron heridas, seis de las cuales fueron trasladadas al hospital, después de que los fuertes vientos arrastraron un castillo inflable y una carpa el pasado 31 de mayo en Parc Ouellet, en LaSalle , un distrito en el suroeste de Montreal, informaron los servicios de emergencias.

¿Qué se sabe de la muerte de una niña en Montreal?

La agencia gubernamental Environment Canada indicó que el viento alcanzó velocidades de hasta 50 km/h la tarde del domingo, cuando se celebró la fiesta organizada por una iglesia.

La forense Martine Lachance fue asignada a la investigación sobre las causas y circunstancias relacionadas con el incidente.

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Cathy Denis, propietaria de una empresa de Quebec que alquila inflables, señaló que no instala ni opera inflables similares cuando los pronósticos indican vientos por encima de los 38 km/h.

Explicó que ese límite es importante porque los inflables presentan una superficie extensa y las ráfagas repentinas pueden mover la estructura, incluso si están instaladas correctamente.

¿Qué otras muertes se han registrado por la combinación fatal de vientos fuertes e inflables?

Muertes similares se han registrado en los últimos años en distintas partes del mundo. En 2022, una niña de 8 años murió a causa de sus lesiones después de que fuertes vientos elevaron un castillo inflable varios metros en el aire durante una feria en Mislata, cerca de Valencia, España. Otros ocho niños resultaron heridos, y algunos fueron hospitalizados.

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En 2021, seis niños murieron y otros tres resultaron gravemente heridos después de que una ráfaga de viento levantó un castillo inflable unos 10 metros en el aire durante una celebración de fin de año en la escuela primaria Hillcrest, en Devonport, Australia.

JM