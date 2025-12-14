Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años y causa inconformidad

Australia se convertirá esta semana en el primer país en aplicar una prohibición general del uso de las principales redes sociales para menores de 16 años. La medida comenzará a aplicarse el miércoles y ha despertado el interés de reguladores, familias y jóvenes en distintas partes del mundo, que siguen de cerca su implementación y posibles consecuencias.

La normativa surge tras años de advertencias sobre los efectos negativos que pueden tener estas plataformas en los adolescentes, como la adicción, los trastornos de imagen corporal, la depresión y otros problemas relacionados con la salud mental. Además, se ha señalado el riesgo de exposición al acoso y a la explotación sexual. En respuesta a la ley, dos adolescentes australianos presentaron demandas para impedir su entrada en vigor, argumentando que vulnera su derecho a la expresión política. Otros sectores también han manifestado inquietudes relacionadas con la libertad de expresión y la protección de la privacidad.

¿En qué consiste la prohibición en Australia?

La ley australiana obliga a varias aplicaciones populares, catalogadas como “plataformas de redes sociales restringidas por edad”, a verificar la edad de sus usuarios y a eliminar o bloquear el acceso de menores de 16 años a partir del 10 de diciembre. Las empresas que no cumplan podrían enfrentar sanciones económicas que ascienden a millones de dólares.

Entre las plataformas incluidas se encuentran Snapchat, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Threads, TikTok, Twitch, X y YouTube. Otras aplicaciones, como Roblox y Discord, quedaron fuera por el momento, aunque existe la posibilidad de que se incorporen más adelante.

Varias de estas compañías han señalado que ya cuentan con mecanismos para proteger a los usuarios jóvenes, aunque la mayoría ha indicado que implementará acciones específicas para impedir el acceso de menores de 16 años. Los adolescentes que logren evadir la restricción (por ejemplo, mediante el uso de una VPN) no enfrentarán sanciones directas.

Métodos de verificación de edad

Para ajustarse a la nueva legislación, las plataformas están recurriendo a la verificación de edad a través de documentos oficiales o al uso de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) capaces de estimar la edad mediante el análisis facial. El año pasado, el Gobierno australiano financió un estudio para evaluar estos métodos, lo que llevó a las autoridades a concluir que podían aplicarse sin afectar la privacidad de los usuarios.

Sin embargo, el uso de IA para estimar edades ha generado dudas en otros países. En el Reino Unido, se informó que algunos adolescentes lograron sortear los filtros utilizando imágenes de personajes de videojuegos. Críticos de estas tecnologías también advierten sobre los riesgos de privacidad, ya que incluso los adultos podrían verse obligados a proporcionar datos biométricos u otra información sensible.

Un ejemplo de esta preocupación se dio cuando YouTube anunció que comenzaría a utilizar IA en Estados Unidos para estimar la edad de los usuarios. Algunos usuarios manifestaron su descontento ante la posibilidad de tener que presentar una identificación o un escaneo facial si el sistema los identificaba erróneamente como menores.

Medidas actuales en otros países

En paralelo a la regulación, las empresas de redes sociales en Estados Unidos han adoptado diversas herramientas para proteger a los niños, impulsadas por la presión de padres y defensores. Estas medidas incluyen recordatorios para tomar descansos, límites de contenido y controles parentales.

En los últimos años, varias plataformas han incorporado sistemas de IA para estimar la edad real de los usuarios, más allá de la fecha de nacimiento declarada, con el fin de ubicarlos en entornos más seguros. Instagram lanzó las “cuentas de adolescentes” el año pasado, utilizando tanto declaraciones personales como estimaciones por IA, y posteriormente alineó sus restricciones con la clasificación PG-13 del cine.

Tras la decisión de YouTube de implementar estimaciones de edad mediante IA, OpenAI anunció en septiembre que trabaja en tecnología similar para ChatGPT, además de controles parentales previstos para el próximo año. Más recientemente, Roblox informó que exigirá la verificación de edad mediante identificación o escaneo facial para acceder a funciones de chat, luego de varias demandas que acusaban a la plataforma de permitir el contacto entre depredadores sexuales y menores.

Estas iniciativas podrían ayudar a las empresas tecnológicas a anticiparse a futuras regulaciones en Estados Unidos o a cumplir con nuevos requisitos si se aprueban. En caso de que la prohibición australiana para menores de 16 años resulte efectiva, las plataformas podrían verse obligadas a aplicar cambios más profundos en otros países, incluido el mercado estadounidense.

Con información de EFE

