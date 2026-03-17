El servicio de internet satelital Starlink se ha posicionado como una alternativa tecnológica capaz de ofrecer conexión en prácticamente cualquier parte del mundo. Aunque se trata de un proyecto reciente, su desarrollo ha sido acelerado desde 2019, año en que comenzaron los primeros lanzamientos de satélites. Desde entonces, la red continúa ampliándose mediante nuevas misiones espaciales enfocadas en mejorar su cobertura.

Quién es el dueño de Starlink

Detrás de este servicio se encuentra SpaceX, empresa dedicada a la exploración espacial que opera y desarrolla toda la infraestructura de Starlink. Esta compañía es controlada por el empresario Elon Musk, quien en 2023 fue considerado uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna superior a los 200 mil millones de dólares.

Además de administrar el servicio, SpaceX es responsable de poner en órbita los satélites que hacen posible la conexión. Una parte importante de sus misiones espaciales está destinada precisamente a fortalecer esta red, aunque también realiza lanzamientos para gobiernos y otros proyectos tecnológicos.

La compañía, con sede en Hawthorne, California, es reconocida como una de las startups más valiosas a nivel global. De acuerdo con datos de CB Insights, alcanzó el estatus de “unicornio” en 2012 y actualmente cuenta con una valuación cercana a los 1270 mil millones de dólares. Entre sus principales inversionistas se encuentran firmas como Founder Fund, Draper Fisher Jurvetson y el propio Elon Musk.

En cuanto a la contratación del servicio en México, Starlink ofrece un plan residencial que incluye un pago mensual de mil100 pesos, sin necesidad de firmar un contrato a largo plazo. A este costo se suma un pago inicial de 8 mil 300 pesos, que cubre el equipo necesario para comenzar a utilizar el servicio, como la antena, el módem y los cables.

Además del plan básico, la empresa dispone de opciones más avanzadas dirigidas a usuarios que requieren conexión en movimiento, como en embarcaciones o aeronaves, así como soluciones para negocios. En estos casos, los precios varían y deben consultarse directamente con la compañía.

Con su crecimiento sostenido y su infraestructura en expansión,

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BB