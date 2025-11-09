La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) canceló la alerta de tsunami emitida tras el sismo de magnitud 6.9 que sacudió este domingo el noreste del país , aunque mantuvo las advertencias por posibles réplicas.

El movimiento telúrico se registró frente a las costas de la prefectura de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT). Aproximadamente tres horas más tarde, la JMA retiró la alerta de tsunami y actualizó la magnitud del sismo, que inicialmente había sido estimada en 6.7.

En Iwate y en la vecina Miyagi, el terremoto alcanzó el nivel 4 según la escala japonesa, de un máximo de 7 y centrada en medir la agitación de la superficie y las zonas afectadas, más que la intensidad del temblor.

La agencia meteorológica declaró que, pese a que puede que se produzcan cambios ligeros en la marea a lo largo de las costa del Pacífico de las prefecturas de Aomori, Iwate y Miyagi, no hay riesgo de daños.

El sismo provocó un breve apagón y la suspensión parcial de los servicios del ‘shinkansen’, el tren bala japonés, según la agencia local de noticias Kyodo, que también informó de que se observaron olas de tsunamis menores en Ofunato y Miyako, ambas en la prefectura de Iwate.

Réplicas tras sismo en el mar

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) anunció por su parte una magnitud de 6,8.

El primer sismo estuvo seguido de réplicas de entre 4,6 y 6,3, indicó la agencia. Las imágenes en directo de la televisión japonesa mostraban un mar en calma.

Esta región aún recuerda el enorme sismo de magnitud 9,0 de 2011 y el posterior tsunami que provocaron alrededor de 18 mil 500 muertos o desaparecidos.

El tsunami también provocó la fusión de tres reactores en la central nuclear de Fukushima, el accidente nuclear más grave desde Chernóbil.

Japón se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del llamado "Anillo de Fuego" del Pacífico y es uno de los países con más actividad sísmica del mundo.

El archipiélago, con alrededor de 125 millones de habitantes, registra unos mil 500 sismos cada año.

La gran mayoría son leves, aunque los daños varían según su ubicación y profundidad bajo la superficie terrestre.

