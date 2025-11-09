Normalizar las relaciones con México es una prioridad para España: Pedro Sánchez

El presidente español, Pedro Sánchez, afirmó que restablecer plenamente las relaciones con México es una prioridad para su gobierno, tras los desencuentros derivados de los reclamos por el pasado colonial.

Sánchez señaló que la diplomacia requiere discreción, pero garantizó que España considera esencial normalizar los lazos con un país “muy próximo en todas las dimensiones”. Reconoció los “claroscuros” de la historia compartida y destacó la importancia de asumirlos con honestidad para fortalecer los vínculos bilaterales.

El mandatario recordó además el apoyo que México brindó a los exiliados españoles tras la Guerra Civil, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, como un ejemplo del lazo histórico entre ambas naciones.

Las tensiones recientes se remontan a 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador pidió al rey Felipe VI una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista, solicitud que España rechazó. El tema volvió a surgir cuando Claudia Sheinbaum reiteró ese llamado, a lo que el canciller español José Manuel Albares respondió reconociendo el “dolor e injusticia” infligidos a los pueblos originarios.

Estas declaraciones, consideradas de las más claras por parte de un alto funcionario español, marcan un paso hacia el reconocimiento histórico y la reconciliación diplomática entre ambos países.

SV