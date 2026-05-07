EU dispara contra buque iraní entre presiones para acabar con la guerra

El Ejército de Estados Unidos disparó contra un petrolero iraní mientras ambos países parecen estar acercándose a un acuerdo inicial para poner fin a la guerra y el presidente Donald Trump buscaba presionar a Teherán para conseguir un trato.

Un avión de combate inutilizó el timón del petrolero en el Golfo de Omán mientras intentaba romper el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán, informó el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en redes sociales.

Dicho ataque ocurrió mientras Irán y Estados Unidos están oficialmente en un alto al fuego. El presidente Donald Trump ya había amenazado a Irán con más bombardeos si no reabre el Estrecho de Ormuz.

En una publicación en redes sociales, el mandatario norteamericano dijo que la guerra con Irán podría terminar “pronto” y que los envíos de petróleo y gas natural interrumpidos por el conflicto podrían reanudarse. Pero todo depende de que Teherán acepte un supuesto acuerdo del que el mandatario no ha dado detalles.

Trump insistió en que los funcionarios iraníes quieren poner fin a la guerra. “Estamos tratando con gente que quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas, y veremos si pueden llegar a un trato que sea satisfactorio para nosotros”, expresó el presidente.

Sugirió, tanto en la Casa Blanca como en redes sociales, que Estados Unidos podría en última instancia forzar un arreglo.

“Si no aceptan, empiezan los bombardeos”, señaló Trump en redes sociales, “y será, tristemente, a un nivel y una intensidad mucho más altos de lo que fue antes”.

Trascendió que la Casa Blanca cree que está cerca de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, según informó Axios. Aún no hay documento completamente acordado, anotó el portal de internet especializado, pero las disposiciones incluyen una moratoria sobre el enriquecimiento de uranio iraní, el levantamiento de sanciones de EU a la economía persa, la distribución de fondos iraníes congelados y la apertura del estrecho para los barcos. La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre el posible acuerdo.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Irán dijo a la televisión estatal que Teherán había “rechazado enérgicamente” las propuestas estadounidenses reportadas por Axios, pero que aún estaba examinando el último acuerdo propuesto.

Cientos de buques mercantes siguen atrapados en el Golfo Pérsico, incapaces de llegar al mar abierto sin pasar por el Estrecho de Ormuz.

Un buque portacontenedores operado por el Grupo CMA CGM resultó dañado y varios miembros de la tripulación resultaron heridos cuando fue atacado mientras transitaba por el estrecho el martes, dijo la compañía naviera francesa. Indicó que los tripulantes heridos ya fueron evacuados del barco.

El frágil alto al fuego entre Estados Unidos y Teherán se ha mantenido en gran medida desde que comenzó el 8 de abril. Pakistán fue sede el mes pasado de conversaciones presenciales entre ambos países, pero no lograron alcanzar un entendimiento.

AP

China pide un alto al fuego a ambas partes

Las amenazas de Donald Trump contra Teherán se producen después de que el ministro de Exteriores de China pidió un “alto al fuego integral” en la guerra con Irán tras una reunión en Beijing con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Wang Yi dijo que su país estaba “profundamente consternado” por el conflicto, que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán.

Los estrechos lazos económicos y políticos de Beijing con Teherán le otorgan una influencia especial. El gobierno de Trump está presionando a China para que use esa relación para instar a la República Islámica a abrir el Estrecho de Ormuz.

Además, la visita de Araghchi a China se produce antes de la visita programada de Trump a Beijing.

Trump tiene previsto asistir a una cumbre de alto perfil el 14 y 15 de mayo con el presidente chino, Xi Jinping. Él fue el último presidente estadounidense en visitar China en 2017.

Beirut. Un ciudadano libanés observa la destrucción causada por el Ejército israelí en diversas zonas de esa capital. EFE/W. Hamzeh

Tel Aviv lanza ataque contra Beirut

Israel bombardeó los suburbios Sur de Beirut conocidos como el Dahye, en el primer ataque contra el extrarradio capitalino desde que entrara en vigor un alto el fuego entre ambos países hace cerca de tres semanas.

Cazas israelíes atacaron el barrio de Ghobeiri, en concreto una zona cercana a Haret Hreik, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin especificar cuál habría sido el objetivo de la acción ni si se han registrado víctimas.

Pese al cese de hostilidades acordado por el Líbano e Israel a mediados del mes pasado, las fuerzas israelíes han continuado atacando a diario el Sur del Líbano y han demolido un gran número de viviendas en las zonas que ocupan en esa región, con algún bombardeo también en el oriental Valle de la Bekaa.

Sin embargo, desde la entrada en vigor de la tregua la medianoche del 16 al 17 de abril, no habían alcanzado todavía los suburbios de Beirut, que sí fueron golpeados con fuerza durante el conflicto.

El alto el fuego pretende servir de catalizador para unas negociaciones en profundidad, pero por ahora el proceso se enfrenta a importantes trabas, como la negativa de Israel a retirar a sus tropas del Sur del Líbano o el rechazo del grupo chií Hezbolá a las conversaciones.

El freno a los combates estaba acordado hasta mediados de mayo.

Washington encara falta de petróleo

Los inventarios de crudo y combustibles de Estados Unidos podrían llegar a niveles críticos hacia el 4 de julio, según advirtió Jeff Currie, analista de la firma de capital privado Carlyle, en medio de la disrupción en los mercados energéticos globales provocada por la guerra en Irán.

Currie alertó que EU se encuentra en un déficit energético, a medida que las reservas se van agotando, que aún no alcanza a llegar a una escasez. “Nunca he visto algo así”, señaló el analista.

Identificó al diésel, el combustible de aviación y el gas licuado del petróleo como los productos más vulnerables, con inventarios de diésel ya un 11% por debajo del promedio de cinco años, en parte porque los crudos del Medio Oriente —hoy en el centro del conflicto— son históricamente ricos en ese tipo de destilado.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos informó que los inventarios comerciales de petróleo crudo —excluyendo los de la Reserva Estratégica de Petróleo— cayeron 2.3 millones de barriles respecto a la semana anterior, situándose en 457.2 millones de barriles, un nivel cercano al promedio de los últimos cinco años.

Advierte que la presión en las reservas se hace evidente en los productos refinados.