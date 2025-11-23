¿De quién era el reloj recuperado del Titanic que rompió récord en subasta?

Anoche se subastó un reloj de bolsillo de oro recuperado del Titanic, por una cifra de dos millones de euros (aproximadamente 42 millones y medio de pesos), en una subasta en el sur de Inglaterra, logrando el precio más alto jamás pagado por una pieza de su tipo.

Según informaron los subastadores, fue la cantidad más alta jamás pagada por recuerdos del Titanic, ya que el récord anterior se estableció el año pasado cuando otro reloj de bolsillo de oro, obsequiado al capitán de un barco que rescató a más de 700 pasajeros del transatlántico, que se vendió por 1.7 millones de euros.

El reloj subastado el sábado fue recuperado del cuerpo del dueño junto con otros efectos personales y devuelto a su familia.

¿A quién pertenecía el reloj recuperado del Titanic?

El reloj de 18 quilates perteneció al pasajero de primera clase Isidor Straus, quien se ahogó cuando el barco se hundió el 14 de abril de 1912, indicó la casa de pujas Henry Aldridge & Son Auctioneers de la localidad de Devizes, Inglaterra, que subastó anoche la pieza.

Durante la noche del naufragio, la pareja se dirigió a la cubierta del Titanic, donde le ofrecieron un asiento en un bote salvavidas, pero Isidor Straus respondió que no iría antes que otros hombres, mientras que su mujer se negó a separarse de su marido.

La última vez que fueron vistos con vida fue cuando estaban sentados en unas tumbonas, enfrentándose al destino, y fueron de los pocos pasajeros de primera clase que fallecieron en la tragedia, que costó la vida a mil 500 personas.

Andrew Aldridge, propietario de la casa de subastas, dijo a los medios que el precio récord "ilustra el interés permanente en la historia del Titanic.", que cubría la ruta entre el puerto de Southampton, sur de Inglaterra, y Nueva York, pero se hundió en aguas del norte del océano Atlántico tras chocar contra un iceberg.

"Los Straus representaron una historia de amor definitiva: Ida se negó a abandonar a su marido mientras el Titanic se hundía, y el precio récord mundial es testimonio del respeto que se les tiene", añadió.

