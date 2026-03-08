Ofensiva aérea israelí en Líbano deja al menos 394 fallecidos, entre ellos 83 niños

El número de víctimas mortales por la intensa ofensiva aérea de Israel contra Líbano ascendió a 394 personas, entre ellas 83 niños, mientras que mil 130 personas han resultado heridas, informó este domingo el ministro de Salud Pública libanés, Rakan Nasreddine.

Durante una rueda de prensa , el funcionario detalló que entre los lesionados también se encuentra un número considerable de menores, 254 en total. Asimismo, señaló que los bombardeos han afectado incluso al personal sanitario, lo que —según indicó— evidencia que los ataques no están dirigidos únicamente contra combatientes o instalaciones militares.

Sobre los ataques ocurridos en los últimos dos días, destacó que ha habido al menos tres con seis víctimas mortales en las localidades de Shmustar (este), Khirbet Selm (sur) y Tuffahta (sur), además de uno con once muertos confirmados en la meridional Sir al Gharbiya.

En este último pueblo, donde se vino abajo un edificio entero, aún siguen en marcha las labores de rescate.

Nasreddine también mencionó una incursión israelí ocurrida el sábado en la localidad oriental de Nabi Chit, donde decenas de bombardeos perpetrados como apoyo aéreo a la operación dejaron cerca de 40 muertos en varias aldeas de la zona, la mayor masacre hasta la fecha.

Lee también: Irán afirma haber capturado a varios soldados estadounidenses

Desde el pasado lunes, Israel mantiene una campaña aérea contra el sur y el este del Líbano, así como en los suburbios de la capital, que deja ya 112 mil desplazados en albergues oficiales, aunque se estima que la cifra total de personas que han tenido que abandonar sus hogares alcanzaría al menos las 200 mil

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando ataques de impacto limitado contra objetivos militares en el norte del Estado judío.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA