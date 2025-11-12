Niño en Cleveland se hace viral por caminar en la calle con una pistola | VIDEO

Desde hace un par de días, un video en el que aparece un niño afuera de una casa con una pistola en las manos ha provocado distintas reacciones y desaprobaciones en redes sociales lo que ha generado suficiente tráfico para volverse viral. En las imágenes el chico aparece armado, caminando, aparentemente sin supervisión adulta, por una acera de un vecindario.

En el clip de menos de quince segundos, el pequeño vestido con una playera gris que le queda gigantesca aparece con las dos manos sobre una pistola negra que contrasta con su chupón azul chillante. El chico se pone de frente a la persona que lo está grabando a unos metros de distancia y luego se da media vuelta para dar unos pasos y volver a girar sobre su eje.

Sin embargo, una vez más gira para tomar el camino por la acera de regreso a su casa. El video lo muestra intentando correr con el arma aún en sus manos con cierta destreza y termina antes de que el pequeño ingrese al domicilio. En el audio se alcanza a escuchar a un adulto decir: "¿Qué está pasando?", sin embargo, tampoco es posible descifrar si esas palabras las dicta la persona que graba la escena o alguien más detrás de los límites de la grabación.

Pese a que no se conoce el origen de este clip viral, en las publicaciones compartidas en X se señala que el suceso habría ocurrido en una calle de Ohio, Cleveland, en Estados Unidos. Las imágenes han causado shock por la fuerte impresión que genera ver a un niño tan pequeño con una arma entre las manos. Así mismo se ha reavivado el debate del uso y control de armas en dicho país.

Este es el video del Niño en Cleveland caminando en la calle con una pistola

La ausencia de información del caso ha hecho que los usuarios de redes sociales se pregunten si el video fue grabado en dicho espacio señalado o si es una construcción de la Inteligencia Artificical (IA). No obstante, todo parece indicar que las imágenes son reales. Lo que sí han señalado unos usuarios es que la pistola que sostiene el niño es muy probable que sea de juguete, pues un arma de fuego del calibre mostrado en el video no podría ser manipulada con tal facilidad por un niño a tan temprana edad debido al peso del objeto.

Sea como fuere, el video ha provocado diversos memes, críticas y comentarios de todo tipo. En algunos se critica la ausencia de adultos en la escena, en otros se cree que es un arma real y preocupación acerca de la salud del chico y la gente a su alrededor y algunos más critican que un juguete con esa carga social sea puesta a las manos de un niño tan pequeño como el del video.

Te puede interesar: Avance en investigación sobre Epstein podría revelar vínculo con Trump

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB