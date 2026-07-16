Naufragio en Indonesia deja un muerto y 24 desaparecidos

Una persona ha muerto y 24 permanecen desaparecidas tras el naufragio este jueves 16 de julio de un barco de pasajeros cerca de la isla de Célebes, en la región central de Indonesia, informó la agencia indonesia de rescate.

El hundimiento ocurrió en las primeras horas de la jornada después de que el barco, que según los registros transportaba a 70 personas, sufrió una avería en el motor cuando se encontraba a unas 18 millas náuticas de la isla Selayar, al sur de Célebes.

46 personas fueron rescatadas, pero sigue la búsqueda de otras

Al recibir la alerta de la avería, la Agencia de Búsqueda y Rescate (Basarnas) inició un operativo de evacuación por el que logró rescatar con vida a 46 personas. Los equipos de rescate también recuperaron el cadáver de una pasajera sin vida.

En paralelo, los rescatistas "continúan con la búsqueda de las 24 personas que siguen desaparecidas", apunta Basarnas en un comunicado. A la misión se han unido otras autoridades locales, la Policía y un buque de la Armada indonesia, además de embarcaciones de voluntarios.

Naufragio en Indonesia de barco de pasajeros

¿Por qué son comunes los accidentes marítimos en Indonesia?

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17 mil islas y con una población de más de 270 millones de habitantes. En 2018, más de 150 personas se ahogaron cuando un ferry se hundió en uno de los lagos más profundos del mundo, en la isla de Sumatra, en uno de los peores accidentes de este tipo de la historia reciente del país.

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AS