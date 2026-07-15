Cámara Baja de EU rechaza bloquear tres mil 300 MDD de ayuda militar a Israel

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este miércoles una enmienda que buscaba impedir la entrega de unos tres mil 300 millones de dólares en ayuda militar a Israel.

La votación evidenció las divisiones dentro del Partido Demócrata sobre el respaldo de Washington a su aliado en Oriente Medio.

La iniciativa fue derrotada por 314 votos frente a 104, con el apoyo de 103 de los 212 legisladores demócratas de la Cámara y el respaldo de solo un republicano, el congresista libertario Thomas Massie (Kentucky), quien presentó la propuesta.

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La votación refleja la creciente presión de sectores progresistas para condicionar o limitar la asistencia militar estadounidense a Israel por la guerra en Gaza.

Estados Unidos mantiene desde hace décadas una alianza estratégica con Israel, que incluye cooperación militar, venta de armas y asistencia financiera para programas de defensa.

El apoyo militar estadounidense aumentó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, con la aprobación de nuevos paquetes de ayuda por parte del Congreso.

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La asistencia ha generado un creciente debate político en Washington, especialmente entre sectores demócratas que cuestionan el respaldo sin condiciones a Israel por el impacto de la guerra sobre la población civil palestina.

Aunque la Casa Blanca ha respaldado el derecho de Israel a defenderse, también ha enfrentado presiones para limitar el envío de armamento y exigir mayores garantías sobre su uso.

JM