Mundial 2026: Miles celebran el triunfo del Tri y llenan el Auditorio Benito Juárez

La fiebre mundialista tomó por completo el Auditorio Benito Juárez ya que varias horas antes del silbatazo inicial, miles de aficionados comenzaron a llegar a la Zona Fan Vibra Jalisco para seguir el encuentro entre México y Corea del Sur, en una jornada que terminó convertida en una auténtica celebración colectiva tras la victoria del Tricolor por 1-0. El recinto alcanzó su capacidad y decenas de personas permanecieron en los alrededores al no poder ingresar.

Familias completas, grupos de amigos, jóvenes vestidos con la camiseta nacional y aficionados portando banderas se congregaron en el espacio acondicionado para las transmisiones del Mundial. El ambiente fue creciendo conforme se acercó el inicio del partido y durante varios momentos el público acompañó el encuentro con cánticos, porras y el tradicional grito de apoyo a la selección mexicana.

El partido mantuvo la tensión durante gran parte de la primera mitad. Cada aproximación mexicana provocó exclamaciones colectivas, mientras que las llegadas del conjunto asiático arrancaban gestos de preocupación entre los asistentes. Sin embargo, la explosión llegó en el arranque del segundo tiempo.

El gol que desató la euforia

Al minuto 50, Luis Romo aprovechó un error del guardameta surcoreano para marcar el único tanto del encuentro y desatar la locura entre los aficionados mexicanos. El gol fue celebrado con abrazos entre desconocidos, cerveza derramada por los aires, banderas ondeando y cientos de teléfonos grabando el momento. México terminó imponiéndose 1-0 y aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial.

Durante varios minutos después de la anotación, los asistentes continuaron cantando y saltando. Algunos incluso improvisaron pequeñas caravanas dentro del recinto.

Testimonios de una tarde inolvidable

Entre quienes acudieron a vivir la experiencia estuvo José Luis Ramírez, contador público de 38 años originario de Zapopan quien decidió tomarse el día para acompañar a sus hijos.

“Hoy no trabajé. Pedí el día porque quería venir con mis niños. Ver un Mundial en casa no pasa todos los días y queríamos sentir el ambiente”

También asistió Mariana González, diseñadora gráfica de 29 años procedente de Tonalá, quien llegó junto a varios amigos desde temprano para asegurar un buen lugar.

“Nos organizamos desde la semana pasada. Lo más bonito fue ver a tanta gente reunida por la selección. Había familias completas y todos celebramos juntos”, relató.

La Zona Fan se ha convertido en uno de los principales puntos de reunión para los aficionados durante el Mundial. Desde su apertura ha recibido a miles de personas interesadas en seguir los encuentros en un ambiente familiar y gratuito.

Fiesta, música y actividades hasta julio

El proyecto forma parte de las actividades impulsadas para acercar la experiencia mundialista a la población y permanecerá operando hasta el próximo 19 de julio. Durante ese periodo, el Auditorio Benito Juárez abrirá diariamente sus puertas para ofrecer transmisiones de partidos, actividades recreativas y espectáculos para públicos de distintas edades.

Además de los encuentros deportivos, el espacio cuenta con una programación artística y cultural que incluye presentaciones musicales, espectáculos familiares, funciones infantiles durante los fines de semana y sesiones permanentes de DJ.

La cartelera contempla la participación de artistas y agrupaciones como Aterciopelados, Piso 21, Los Fumancheros, Rostros Ocultos, El Yaki, Golden Ganga, Sonora Vainilla y Julio Preciado.

NG