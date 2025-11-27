Moscú confirma visita de enviado especial de Trump

Un alto funcionario del Kremlin confirmó que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, visitará Moscú la próxima semana mientras los esfuerzos para encontrar un consenso para poner fin a la guerra de casi cuatro años entre Rusia y Ucrania cobran impulso.

Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores del presidente ruso, Vladímir Putin, insistió en que los funcionarios del Kremlin aún no han visto una propuesta de paz de Estados Unidos, a pesar de que representantes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania mantuvieron conversaciones en Abu Dabi a principios de esta semana.

“El contacto continúa, incluso por teléfono, pero aún nadie se ha sentado en una mesa redonda para discutir esto punto por punto. Eso no ha sucedido”, dijo Ushakov a los medios estatales rusos.

Los funcionarios ucranianos no confirmaron si el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, quien en las últimas semanas ha desempeñado un papel destacado en los esfuerzos de paz, estaría en Kiev en los próximos días, como indicó Trump.

El plan de Trump para poner fin a la guerra se hizo público la semana pasada, desencadenando una serie de maniobras diplomáticas. La versión inicial parecía ser muy cercana a las demandas rusas para detener su invasión a su vecino. Después de las conversaciones del fin de semana en Ginebra entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, Volodímir Zelenski, dijo que el plan podría ser “viable”, aunque quedan puntos clave por resolver.

