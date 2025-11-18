Martes, 18 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Lista completa de paises con advertencia de viaje de Canadá

Hace unos días, las autoridades de Canadá emitieron una actualización de alerta de viaje para distintos estados de México, sin embargo, el portal incluye a muchos otros países

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos son todos los países a los que Canadá les ha emitido una alerta de viaje. SUN / ARCHIVO

Estos son todos los países a los que Canadá les ha emitido una alerta de viaje. SUN / ARCHIVO

El pasado 13 de noviembre, el gobierno de Canadá actualizó una alerta de viaje que sostenía para México en torno a visitantes de dicho país a nuestra nación. El comunicado escrito en francés recomienda a los próximos visitantes a extremar precauciones debido a los altos niveles de criminalidad, violencia y riesgo de secuestro en diversas regiones del país.

El documento advierte que la violencia relacionada con el crimen organizado continúa representando una amenaza especialmente en regiones de estados como Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. En ese sentido, las autoridades piden a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a México, con especial foco en estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, debido a que se registran enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras y actos delictivos con cierta frecuencia.

A su vez, se recomienda a los visitantes a no ostentar riqueza, evitar desplazarse de noche, utilizar transportes seguros, y mantenerse informados de la situación en el territorio visitado a través de medios locales.

Sin embargo, estas adverdencias de viaje también se extienden a otros países. A continuación te mostramos la lista completa.

Lee: ¿Qué selecciones jugarán en México el repechaje rumbo al Mundial 2026?

Canada tiene alerta de viaje para TODOS estos países

  • Alemania
  • Mozambique
  • Colombia
  • Tanzania
  • Senegal
  • Italia
  • Emiratos Árabes Unidos
  • España
  • Algeria
  • Filipinas
  • Bangladesh
  • Sri Lanka
  • México
  • Laos
  • Camboya
  • República Dominicana
  • Sudáfrica
  • Angola
  • Arabia Saudita
  • Azerbaiyán
  • Bahamas
  • Baréin
  • Bélgica
  • Belice
  • Benín
  • Bolivia
  • Bosnia-Herzegovina
  • Botwsana
  • Brasil
  • Cabo Verde
  • Camerún
  • Chile
  • China
  • Unión de las Comoras
  • Costa Rica
  • Costa de Marfil
  • Cuba
  • Dinamarca
  • Yibuti
  • Egipto
  • Ecuador
  • Esuatini
  • Francia
  • Gabón
  • Gambia
  • Ghana
  • Guatemala
  • Guinea
  • Guinea Ecuatorial
  • Guinea-Bisáu
  • Guyana
  • Honduras
  • Hong Kong
  • Islas Turcas y Caicos
  • India
  • Indonesia
  • Jordania
  • Kirguistán
  • Kuwait
  • Lesoto
  • Liberia
  • Macao
  • Malawi
  • Maldivas
  • Marruecos
  • Mayotte
  • Moldavia
  • Namibia
  • Nicaragua
  • Nueva Caledonia

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Zapopan: Profeco

  • Omán
  • Uganda
  • Pakistán
  • Paraguay
  • Países Bajos
  • Perú
  • Qatar
  • República del Congo
  • Reino Unido
  • Salvador
  • Sierra Leona
  • Suecia
  • Tayikistán
  • Tailandia
  • Timor Oriental
  • Togo
  • Trinidad y Tobago
  • Túnez
  • Turquía
  • Turkmenistán
  • Vietnam
  • Zimbabue
  • Antártica

Cabe destacar que las advertencias son distintas para cada país y situación. Los consejos de viaje de autoridades canadienses pueden consultarse en este enlace.

También lee: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones