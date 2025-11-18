El pasado 13 de noviembre, el gobierno de Canadá actualizó una alerta de viaje que sostenía para México en torno a visitantes de dicho país a nuestra nación. El comunicado escrito en francés recomienda a los próximos visitantes a extremar precauciones debido a los altos niveles de criminalidad, violencia y riesgo de secuestro en diversas regiones del país.El documento advierte que la violencia relacionada con el crimen organizado continúa representando una amenaza especialmente en regiones de estados como Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. En ese sentido, las autoridades piden a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a México, con especial foco en estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, debido a que se registran enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras y actos delictivos con cierta frecuencia.A su vez, se recomienda a los visitantes a no ostentar riqueza, evitar desplazarse de noche, utilizar transportes seguros, y mantenerse informados de la situación en el territorio visitado a través de medios locales.Sin embargo, estas adverdencias de viaje también se extienden a otros países. A continuación te mostramos la lista completa.Cabe destacar que las advertencias son distintas para cada país y situación. Los consejos de viaje de autoridades canadienses pueden consultarse en este enlace.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB