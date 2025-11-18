El pasado 13 de noviembre, el gobierno de Canadá actualizó una alerta de viaje que sostenía para México en torno a visitantes de dicho país a nuestra nación. El comunicado escrito en francés recomienda a los próximos visitantes a extremar precauciones debido a los altos niveles de criminalidad, violencia y riesgo de secuestro en diversas regiones del país.

El documento advierte que la violencia relacionada con el crimen organizado continúa representando una amenaza especialmente en regiones de estados como Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. En ese sentido, las autoridades piden a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a México, con especial foco en estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, debido a que se registran enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras y actos delictivos con cierta frecuencia.

A su vez, se recomienda a los visitantes a no ostentar riqueza, evitar desplazarse de noche, utilizar transportes seguros, y mantenerse informados de la situación en el territorio visitado a través de medios locales.

Sin embargo, estas adverdencias de viaje también se extienden a otros países. A continuación te mostramos la lista completa.

Canada tiene alerta de viaje para TODOS estos países

Alemania

Mozambique

Colombia

Tanzania

Senegal

Italia

Emiratos Árabes Unidos

España

Algeria

Filipinas

Bangladesh

Sri Lanka

México

Laos

Camboya

República Dominicana

Sudáfrica

Angola

Arabia Saudita

Azerbaiyán

Bahamas

Baréin

Bélgica

Belice

Benín

Bolivia

Bosnia-Herzegovina

Botwsana

Brasil

Cabo Verde

Camerún

Chile

China

Unión de las Comoras

Costa Rica

Costa de Marfil

Cuba

Dinamarca

Yibuti

Egipto

Ecuador

Esuatini

Francia

Gabón

Gambia

Ghana

Guatemala

Guinea

Guinea Ecuatorial

Guinea-Bisáu

Guyana

Honduras

Hong Kong

Islas Turcas y Caicos

India

Indonesia

Jordania

Kirguistán

Kuwait

Lesoto

Liberia

Macao

Malawi

Maldivas

Marruecos

Mayotte

Moldavia

Namibia

Nicaragua

Nueva Caledonia

Omán

Uganda

Pakistán

Paraguay

Países Bajos

Perú

Qatar

República del Congo

Reino Unido

Salvador

Sierra Leona

Suecia

Tayikistán

Tailandia

Timor Oriental

Togo

Trinidad y Tobago

Túnez

Turquía

Turkmenistán

Vietnam

Zimbabue

Antártica

Cabe destacar que las advertencias son distintas para cada país y situación. Los consejos de viaje de autoridades canadienses pueden consultarse en este enlace.

