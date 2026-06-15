Después de conquistar uno de los escenarios más vistos del planeta con su participación en la inauguración del Mundial 2026, Maná regresará al lugar donde nació su historia para ofrecer el que consideran uno de los conciertos más especiales de su trayectoria: una presentación gratuita en la Glorieta La Minerva, en Guadalajara.

A cuatro décadas de carrera, la banda tapatía aseguró que volver a tocar en su ciudad tiene un significado distinto, pues será la primera vez que realicen un concierto masivo sin costo en la tierra donde comenzaron sus sueños musicales.

“Esta es nuestra casa. Aquí nacimos, aquí empezaron esos deseos y sueños de algún día ser una banda famosa y representar a México. Ver hasta dónde ha llegado todo esto es algo que se lo debemos a los fans, no solamente de Guadalajara o de Jalisco, sino de todo el mundo”, expresaron.

Los músicos adelantaron que la noche en La Minerva será una verdadera fiesta popular, con un despliegue de sonido, iluminación, pantallas y tecnología pensado para que los asistentes puedan disfrutar el espectáculo desde distintos puntos de la avenida.

“Queremos que vaya la abuelita, el tío, toda la familia. Va a ser una verbena para todos. Es nuestra manera de agasajar a la ciudad que nos dio la cancha para crecer y desarrollar nuestra carrera. Es una forma de decir: gracias Guadalajara”.

Maná habló de su presentación en el Mundial 2026

Sobre su reciente actuación en la inauguración del Mundial, Maná reconoció que se trató de una experiencia inédita y de gran impacto para el grupo, especialmente por la repercusión que tuvo en países donde incluso nunca habían tocado.

“Fue increíble ver mensajes de Japón, Alemania, Francia, Italia y de lugares donde nunca hemos estado. Mucha gente nos vio aunque fueran solamente unos minutos, y eso hizo que descubrieran nuestra historia y nuestra música”.

Pese al reconocimiento internacional, la agrupación aseguró que sigue manteniendo la misma esencia de cuando tocaba en pequeños escenarios de Guadalajara.

“Somos gente que va por la vida con humildad. Nosotros nos ganamos el cariño de la gente a base de esfuerzo, tocando en los lugares más pequeños que se puedan imaginar. Nunca nos hemos sentido más que nadie; somos músicos que hemos trabajado 40 años”.

El grupo también habló de la transformación que ha vivido Guadalajara desde sus inicios. Recordaron una ciudad más conservadora y señalaron que hoy se ha convertido en una metrópoli más abierta, cosmopolita y reconocida a nivel internacional.

“Guadalajara sigue teniendo esa esencia de gente cálida, de gente que se siente orgullosa de ser mexicana, de ser tapatía y también de ser internacional. Nosotros seguimos viviendo aquí, seguimos siendo una banda arraigada a Guadalajara y vamos a seguir presumiéndola ante el mundo”.

Maná destacó que parte de su permanencia durante cuatro décadas se debe a que sus canciones han sido adoptadas por distintas generaciones.

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AO

