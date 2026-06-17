Lula advierte a Trump que no se entrometa en las elecciones de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no se entrometa en la elección presidencial de octubre en Brasil, después de que Trump hiciera una nueva crítica al país por medidas judiciales contra rivales políticos de Lula.

Las declaraciones muestran el aumento de las tensiones entre Brasil y Estados Unidos después de que el gobierno de Trump propusiera más aranceles contra el país sudamericano y recientemente clasificara a dos grupos delictivos como organizaciones terroristas extranjeras, medidas a las que Lula se opone.

Lula ha defendido con frecuencia la soberanía de Brasil desde que Trump impuso aranceles al país el año pasado por el juicio de su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro. Lula también se ha quejado de las sanciones de Estados Unidos contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes por lo que el gobierno estadounidense calificó como su papel en el procesamiento de Bolsonaro, quien fue condenado por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.

Trump afirmó el miércoles que Brasil se había vuelto "peligroso políticamente" y que el gobierno quería arrestar a "Bolsonaro junior" , quien "iba bien en las encuestas".

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó el martes a uno de los hijos de Bolsonaro, el exlegislador Eduardo Bolsonaro, por coacción relacionada con el juicio de su padre y lo sentenció a cuatro años y dos meses de prisión.

Sin embargo, la referencia a que iba bien en las encuestas indica que Trump podría haber estado hablando —o también hablando— del hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, quien se postula contra Lula en la elección presidencial. Flávio Bolsonaro no ha enfrentado arresto.

JM