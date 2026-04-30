Al menos 17 personas murieron y otras nueve continúan desaparecidas después de que una embarcación con 33 migrantes sudaneses naufragó en aguas del mar Mediterráneo frente a la ciudad de Tobruk, Libia, informaron funcionarios de la ONU el jueves.

Sólo siete de las personas a bordo sobrevivieron al naufragio, indicó la agencia de la ONU para los refugiados en una publicación en la red social X.

¿Cómo ocurrió el naufragio de una embarcación con 33 migrantes sudaneses en Libia?

La Organización Internacional de Naciones Unidas para las Migraciones indicó que al momento en que los sobrevivientes fueron rescatados ya llevaban varios días varados en altamar, y que algunos de los migrantes murieron de hambre y sed.

La embarcación había zarpado de Tobruk y se dirigía a Grecia cuando se volteó a unos 100 kilómetros al noroeste de la ciudad, precisó el organismo. Agregó que las operaciones de rescate fueron realizadas por la marina, la guardia costera libia y la Media Luna Roja Libia.

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La Media Luna Roja Libia publicó el jueves fotos del rescate en las que se ve a miembros de la tripulación trasladando varios cuerpos en bolsas de color negro.

De momento se desconoce el estado de salud de los sobrevivientes.

Libia ha sido un importante punto de tránsito para migrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África y Oriente Medio. El país quedó sumido en el caos después de un levantamiento en 2011 en el que el dictador Muamar Gadafi fue derrocado y asesinado.

JM