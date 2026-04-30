Trump respalda a Ali al Zaidi como nuevo primer ministro de Irak

Fuentes oficiales confirmaron este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se puso en contacto vía telefónica con Ali al Zaidi para felicitarlo por su designación oficial como nuevo primer ministro de Irak e invitarlo a visitar Washington.

La oficina del primer ministro iraquí confirmó la llamada a través de un comunicado: “Al Zaidi recibió hoy jueves una llamada del presidente Trump, quien lo felicitó por su designación oficial para formar el nuevo Gobierno y lo invitó oficialmente a visitar Washington una vez que este se haya conformado”.

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A su vez, Trump felicitó en su red Truth Social a Al Zaidi por su nominación como próximo primer ministro de Irak: “Le deseamos mucho éxito en su labor para formar un nuevo Gobierno libre de terrorismo que pueda brindar un futuro más brillante a Irak”.

Asimismo, añadió que esperan con "ilusión una nueva relación sólida, dinámica y altamente productiva" entre ambos países, y aseguró que este "es el comienzo de un nuevo e importante capítulo entre naciones".

Trump busca fortalecer la relación con Irak

La oficina iraquí añadió que en "la llamada se revisaron las relaciones bilaterales estratégicas entre Irak y Estados Unidos , así como las maneras de desarrollarlas y fortalecerlas en diversos ámbitos", y reafirmaron su "compromiso con la cooperación bilateral".

El pasado lunes, el presidente de Irak, Nizar Amedi, encargó formar el ejecutivo a Al Zaidi, que hasta ahora era desconocido pero que ha servido para desbloquear el proceso político en el país, después de la retirada del primer ministro saliente , Mohamed Shia al Sudani, y el exmandatario Nuri al Maliki.

El bloqueo, entre otras cuestiones, era por la figura de Al Maliki, cuya influencia dentro del bloque chií y su relación históricamente conflictiva con Estados Unidos han generado controversia en las negociaciones, especialmente por las acusaciones de Trump sobre su supuesta cercanía a Irán.

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De hecho, el presidente estadounidense ha rechazado de lleno la candidatura de Al Maliki como primer ministro, e incluso afirmó que Irak "podría tomar una decisión muy equivocada", en referencia a los presuntos vínculos del político con Irán.

Ali al Zaidi, un empresario de 38 años, dispone de menos de un mes para formar gobierno y presentarlo al Parlamento para su aprobación, y se enfrenta a varios retos, entre ellos las exigencias de Estados Unidos en tema de terrorismo, así como la complicada situación en Oriente Medio por el conflicto en Irán.

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