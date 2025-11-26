Funcionarios hospitalarios en Gaza dijeron el miércoles que Israel entregó 15 cuerpos palestinos más, completando un nuevo intercambio del alto el fuego, mientras la primera fase del acuerdo se acerca a su conclusión y los negociadores se reúnen para discutir el avance hacia la segunda etapa.

Este panorama se suscita a un día de que milicianos palestinos devolvieran los restos del rehén israelí Dror Or, quien, según el ejército israelí, fue asesinado por los milicianos en su ataque del 7 de octubre de 2023. Israel ha acordado devolver 15 cuerpos palestinos por cada rehén devuelto.

Con la última entrega, Israel ha enviado de regreso a Gaza un total de 345 cuerpos palestinos desde que comenzaron los intercambios el mes pasado, según el Ministerio de Salud de Gaza. Los cuerpos de dos rehenes —un israelí y un ciudadano tailandés— permanecen en Gaza. Hamás dijo el miércoles que estaba decidido a cumplir con su parte del acuerdo y devolver a ambos.

Un frágil acuerdo para Gaza

Funcionarios turcos, qataríes y egipcios se reunieron el miércoles en El Cairo para discutir la segunda fase del alto el fuego, que comenzó en octubre y se ha mantenido a pesar de las acusaciones de violaciones por ambas partes. Las siguientes fases del acuerdo incluyen el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y el desarrollo de un organismo internacional para gobernar Gaza y supervisar la reconstrucción.

Una fuerza internacional armada de estabilización se encargará de mantener la seguridad y asegurar el desarme de Hamás, una demanda clave de Israel. Funcionarios indonesios han dicho que planean desplegar 20 mil cascos azules en la fuerza.

Grandes interrogantes se ciernen sobre casi todas las partes del plan y el marco temporal para su implementación. Mientras tanto, casi todos los palestinos siguen desplazados y dependen de la ayuda humanitaria, Hamás mantiene un control significativo sobre casi la mitad de Gaza y la reconstrucción del territorio apenas ha comenzado.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que solo 99 cuerpos de los 345 que Israel ha devuelto han sido identificados; aseguran que la identificación de los restos se complica por la falta de kits de pruebas de ADN en Gaza.

Casi de forma paralela, Israel lloró al rehén devuelto por los milicianos palestinos, Dror Or. El ejército israelí informó que Or y su esposa, Yonat Or, fueron asesinados por milicianos que invadieron su comunidad del kibutz Be'eri el 7 de octubre de 2023. Antes de ser asesinados por los milicianos, la pareja sacó a dos de sus hijos de su casa en llamas a través de la ventana, dijo el Foro de Familias de Rehenes.

La decisión finalmente salvó la vida de los niños: Alma y Noam fueron secuestrados por los milicianos y liberados en un acuerdo de rehenes en noviembre de 2023. El Foro recordó a Or como un padre devoto y talentoso quesero que trabajó durante años en la lechería Be'eri, que más tarde gestionó. El grupo dijo que Or también era cocinero y profesor de yoga.

El pasado 7 de octubre, milicianos palestinos mataron a unas mil 200 personas en el sur de Israel y secuestraron a 251 hacia Gaza en un ataque armado que desencadenó la guerra en Gaza.

Hazem Qassem, el portavoz de Hamás, dijo el miércoles que el grupo armado estaba comprometido a entregar a los dos rehenes restantes y concluir el intercambio. En su canal de Telegram, pidió a los mediadores que presionen a Israel para que detenga sus "violaciones" del alto el fuego.

Tropas israelíes disparan a un hombre palestino en Gaza

Un hombre palestino fue asesinado cuando tropas israelíes abrieron fuego el miércoles contra un grupo de personas en el centro de Gaza, dijo un hospital.

Al menos otras dos personas resultaron heridas en el ataque que tuvo lugar al este del campo de refugiados de Maghazi, según el hospital Mártires de Al-Aqsa que recibió a los heridos. Fueron las últimas bajas entre los palestinos desde que un acuerdo de alto el fuego detuvo la guerra en Gaza el mes pasado. El ejército de Israel no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el reporte.

Desde que el alto el fuego entró en vigor el 11 de octubre, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que 345 palestinos fueron asesinados y 889 resultaron heridos en la franja hasta el martes.

El ministerio dice que al menos 69 mil 775 personas palestinas han sido asesinadas y 170 mil 863 heridas en la ofensiva israelí en Gaza. No distingue entre civiles y combatientes en sus cifras, pero ha dicho que mujeres y niños constituyen la mayoría de los muertos.

El ministerio, compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados considerados como generalmente confiables por expertos independientes.

AO

