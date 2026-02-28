La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos inicia conservación de locomotora histórica

La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) inició trabajos de conservación en la locomotora histórica ubicada en el Parque de la Liberación El Deán, con el objetivo de preservar este elemento emblemático y garantizar su permanencia en óptimas condiciones.

Las labores, a cargo de la Gerencia de Infraestructura, consisten principalmente en el retiro de grafiti acumulado en la superficie de la pieza. Para ello, el personal utiliza materiales y productos especializados que permiten limpiar sin dañar la estructura ni comprometer su integridad. Además, los trabajadores cuentan con herramientas adecuadas y equipo de protección personal para realizar las tareas de forma segura y controlada.

El administrador general de la AMBU, Jesús Félix Gastélum, destacó que los parques urbanos no sólo ofrecen espacios de recreación, sino que también resguardan elementos que forman parte de la memoria colectiva. Señaló que la locomotora representa un vínculo con el pasado ferroviario de la ciudad y del país, por lo que su conservación implica una responsabilidad institucional y social. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar y cuidar este patrimonio.

La pieza intervenida corresponde a una locomotora de vapor tipo Niágara, modelo que forma parte de una serie fabricada en 1946 por la American Locomotive Company (ALCO). Estas máquinas fueron diseñadas para el servicio expreso de pasajeros y, en su época, representaron uno de los mayores avances de la ingeniería ferroviaria de vapor, con capacidad de superar los 150 kilómetros por hora y operar con un peso superior a las 200 toneladas.

Su funcionamiento requería personal especializado, como maquinistas y fogoneros, encargados de mantener la presión necesaria para su desplazamiento. Sin embargo, con la modernización del sistema ferroviario y la incorporación de locomotoras diésel-eléctricas, estas unidades fueron retiradas gradualmente del servicio.

Actualmente, la locomotora exhibida en el parque, uno de los espacios públicos más representativos de Guadalajara, constituye un referente histórico, cultural y visual. Además de su valor patrimonial, es un atractivo para visitantes, familias y aficionados a la fotografía, e incluso ha sido utilizada como locación en producciones audiovisuales.

Con estas acciones, la AMBU busca preservar un símbolo del desarrollo industrial y fortalecer la identidad histórica vinculada a los espacios públicos de la ciudad.