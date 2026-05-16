Un automóvil que circulaba a gran velocidad atropelló este sábado 16 de mayo a una docena de peatones en el centro de Módena, en el norte de Italia, y siete de ellos se encuentran en estado grave. El conductor posteriormente pudo ser detenido, de acuerdo con la información difundida tras los hechos.

Según las primeras reconstrucciones, el vehículo avanzaba a gran velocidad por calles del centro de la ciudad cuando embistió a varios peatones en Largo Porta Bologna, una de las zonas donde ocurrió el incidente. Después del atropellamiento, el coche continuó su trayectoria hasta impactarse contra el escaparate de una tienda, lo que provocó una fuerte movilización de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad.

El conductor fue detenido tras el incidente

Después del impacto, el conductor descendió del vehículo e intentó apuñalar a una persona que trató de detenerlo. Según informaron medios locales, dicha persona logró someterlo mientras llegaban elementos de la policía al lugar del suceso.

De acuerdo con esos reportes, el conductor es un ciudadano italiano de 31 años, con familia de origen marroquí. Nació en la localidad de Seriate, en la provincia de Bérgamo, aunque actualmente residía en Módena.

Las autoridades locales continúan tratando de esclarecer lo ocurrido y determinar la naturaleza exacta del incidente. Tras acudir al lugar poco después de los hechos, el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, expresó su preocupación por lo sucedido.

"Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave", afirmó el funcionario.

Hay personas en estado crítico

Entre los heridos hay dos personas que se encuentran en condición muy grave, especialmente una mujer que fue atropellada durante el incidente y cuyo estado fue reportado como crítico.

"Tiene las piernas destrozadas", explicó el alcalde al referirse a la gravedad de sus lesiones. Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

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