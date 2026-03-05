Jueves, 05 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Israel bombardea 40 objetivos en Teherán en nueva ofensiva contra Irán

Entre los objetivos atacados están el cuartel general de la unidad especial del Ejército iraní en la provincia de Alborz, y una sede de la fuerza paramilitar Basij, de la fuerza Quds

Por: EFE

Israel y Estados Unidos comenzaron el sábado una ofensiva contra Irán con ataques con misiles y drones que han acabado con el jefe supremo Alí Jameneí. EFE/A. TAHERKENAREH

Israel y Estados Unidos comenzaron el sábado una ofensiva contra Irán con ataques con misiles y drones que han acabado con el jefe supremo Alí Jameneí. EFE/A. TAHERKENAREH

El Ejército de Israel realizó la mañana de este jueves una nueva ofensiva aérea contra Irán, en la que atacó alrededor de cuarenta objetivos en Teherán. Se trata de la duodécima serie de bombardeos desde que el pasado sábado inició el conflicto conjunto con Estados Unidos contra el país iraní.

"Esta mañana, aproximadamente 90 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí completaron la duodécima oleada de ataques en Teherán, durante la cual se alcanzaron aproximadamente 40 objetivos con aproximadamente 200 municiones", informó una fuente oficial militar.

Te recomendamos: Francia autoriza que aviones de EU utilicen sus bases en Medio Oriente

Entre los objetivos atacados están, según un comunicado del Ejército israelí, el cuartel general de la unidad especial del Ejército iraní en la provincia de Alborz, en el norte de Irán, y una sede de la fuerza paramilitar Basij, de la fuerza Quds, en Teherán.

También en Teherán dicen haber bombardeado un centro de mando central de las fuerzas armadas de Seguridad Interna y varios edificios utilizados, según el Ejército israelí, para almacenar y fabricar diversos tipos de armas.

Israel y Estados Unidos comenzaron el sábado una ofensiva contra Irán con ataques con misiles y drones que han acabado con el jefe supremo Alí Jameneí y una decena de altos funcionarios y a la que la República Islámica ha respondido con ataques a Israel y a objetivos estadounidenses en varios países de la región.

Lee también: EU hunde buque iraní en su primer ataque submarino desde la II Guerra Mundial (VIDEO)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones