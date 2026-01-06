Las protestas en Irán se extendieron este martes por décimo día consecutivo, con manifestaciones protagonizadas en Teherán por comerciantes y marchas en otras ciudades.

En el Gran Bazar de Teherán, los comerciantes cerraron sus negocios y se concentraron, coreando consignas contra la República Islámica y su liderazgo, y a favor de la restauración de la monarquía Pahlaví, derrocada durante la Revolución Islámica de 1979, según vídeos difundidos por activistas en redes sociales.

Manifestaciones similares se registraron en los alrededores de otros centros comerciales de la capital, mientras que ciudades como Mashad (noreste) y Lahijan (norte) también fueron escenario de protestas.

En la ciudad occidental de Shahrekord (centro) se escucharon disparos de fuerzas gubernamentales contra manifestantes durante una concentración, según imágenes publicadas.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre, inicialmente impulsadas por comerciantes y sectores económicos afectados por la caída del rial y la elevada inflación, pero pronto adquirieron un tono político y se han extendido a más de 80 ciudades.

Hasta ahora, al menos 29 manifestantes han perdido la vida y mil 203 han sido detenidos, según datos de la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos.

Te puede interesar: Tormenta invernal en Europa deja muertes en Francia y cancelación de vuelos

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV