Hamás se pronuncia ante el cierre de la mezquita de Al Aqsa por autoridades israelíes

El grupo islamista Hamás denunció este domingo el cierre del complejo religioso de Al Aqsa por segundo día consecutivo por parte de las autoridades israelíes, tras la orden de ayer del Comando del Frente Interno de clausurar los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén en el contexto de la guerra con Irán.

En un comunicado, Hamás calificó la medida como un "grave y flagrante ataque" contra la santidad del recinto y contra la libertad de culto de los musulmanes, al impedir las oraciones vespertinas y del Tarawih durante el mes sagrado de Ramadán.

Un plan para imponer un "control total sobre el recinto"

El grupo afirmó que el cierre forma parte de lo que describió como un plan de Israel para imponer un "control total sobre el recinto" y consolidar "una nueva realidad por la fuerza", al amparo de lo que considera pretextos de emergencia.

El Comando del Frente Interno, unidad militar israelí encargada de la seguridad civil, ordenó el sábado el cierre temporal de los lugares sagrados en la Ciudad Vieja de Jerusalén (entre ellos, el complejo de Al Aqsa, el Santo Sepulcro y el Muro de las Lamentaciones) alegando razones de seguridad, según recogen medios locales.

Este domingo, la Policía de Israel confirmó que la ojiva de un misil iraní cayó ayer (sábado) en un parque próximo a la puerta de Yafa de la Ciudad Vieja de Jerusalén, en una zona recreativa utilizada para conciertos y proyecciones de películas.

"La ojiva fue neutralizada y manipulada de forma segura por los equipos de desactivación de bombas del Distrito de Jerusalén, quienes la trasladaron para su posterior análisis en los laboratorios de explosivos de la policía", detalla el cuerpo policial en un comunicado.

Te puede interesar: Misiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní

Ya en la guerra de doce días entre Israel e Irán (en la que también participó Estados Unidos) en junio de 2025, Israel limitó el acceso a la Ciudad Vieja, apostando en todas sus puertas una fuerte presencia policial que, salvo en el caso de residentes y algunos periodistas, impedía acceder a la zona.

Mientras diez personas han perdido la vida en Israel a causa de los ataques iraníes, más de 200 han fallecido en la República Islámica. La mayoría, 148, en una escuela femenina de primaria en la localidad de Minab (en el sur del país).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS