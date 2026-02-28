Irán ha extendido su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio tras la operación lanzada por Estados Unidos e Israel contra su territorio en la mañana del sábado que ha causado decenas de muertos en territorio iraní, entre ellos 53 niñas en una escuela.

Lamentablemente, las autoridades iraníes confirmaron que el número de muertos en el ataque israelí contra una escuela primaria en la ciudad sureña de Minab asciende a 85, en un incidente que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha calificado de "acto bárbaro".

La fiscalía de Minab elevó el número de muertos, según informaron las agencias iraníes Mehr e Irna, en el ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozgan.

Por su parte, Irán ha lanzado al menos seis oleadas de misiles contra Israel esta mañana, según ha informado el ejército israelí, lo que ha hecho sonar de nuevo las alarmas en el centro del país, incluyendo Jerusalén y Tel Aviv.

“Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados", señaló el cuerpo paramilitar iraní.

Decenas de niñas muertas en un colegio en Irán

Al menos 53 niñas murieron cuando la escuela de la ciudad de Minab en la que estaban esta mañana fue alcanzada en un ataque que además causó 48 heridos, según informó el ministerio de Educación de Irán, que tildó el bombardeo de "salvaje".

Poco antes, el vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, señaló que los equipos de rescate se encuentran en la escuela, que cuenta con 170 estudiantes, para asistir a las heridas y realizar las labores de retirada de escombros.

Se trata de uno de los pocos incidentes específicos asociados a los ataques de los que han podido conocerse detalles en el curso del día en medio de la censura impuesta por Israel e Irán a la hora de informar.

Los medios iraníes han difundido informaciones sobre el buen estado de los líderes de la República Islámica en medio de rumores sobre supuestas muertes de dirigentes en los ataques.

