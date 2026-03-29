Irán advierte medidas en contra de acciones militares terrestres de EU

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos volvieron a escalar tras recientes declaraciones del alto mando militar iraní. Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Central de Khatamolanbia (el mando operativo de Irán), lanzó una advertencia directa ante la posibilidad de que Washington despliegue tropas para ocupar islas iraníes en el Golfo Pérsico.

"Los comandantes y soldados estadounidenses se convertirían en presa fácil para los tiburones del Golfo Pérsico si fueran enviados", enfatizó en un comunicado, en un tono que refleja el endurecimiento del discurso militar en la región.

El mensaje no se limitó al ámbito castrense, ya que también incluyó señalamientos políticos hacia el liderazgo estadounidense. "Debido a sus acciones en el caso Epstein, el presidente de Estados Unidos, que está bajo presión del Mossad, se ha convertido en una herramienta en manos del primer ministro israelí para la guerra y la agresión contra Irán", rezaba el comunicado, citado por Mehr.

Asimismo, la agencia iraní agregó que el ejército del país se mantiene en alerta máxima, asegurando que está listo para responder de forma contundente ante cualquier acción. Según el reporte, las fuerzas armadas iraníes estarían contando los momentos para aniquilar al ejército estadounidense "en caso de que se cumpla la amenaza del presidente de Estados Unidos, la encarnación de delirios y mentiras".

Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente fricción geopolítica en Medio Oriente, donde las amenazas verbales y los movimientos estratégicos continúan elevando la incertidumbre sobre un posible conflicto a mayor escala.

MF