Influenza H3N2: Estos son los países que registran más casos

En diciembre del presente año 2025 los casos de la variante de influenza A H3N2, específicamente el subclado K, también llamada como la Supergripa, han ido en aumento en muchas partes del mundo, encendiendo las alarmas de los sistemas sanitarios globales, incluso de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las regiones donde la ola de contagios y registros de este virus están más presentes en los continentes de Europa y Asía, no se dejan de lado Oceanía y América del Norte en donde también los hay aunque no tan severos, por el momento.

En Europa

Se han reportado brotes significativos y una rápida expansión en el Reino Unido (especialmente Inglaterra, donde el subclado K ha sido dominante), España Francia, Italia y Alemania siendo de los más afectados.

Asia

Japón ha habido una dominancia temprana del subclado K en sus muestras (hasta un 90% en reportes recientes) al igual que en Corea del Sur. En Tailandia los casos detectados aumentaron en octubre y noviembre, mientras que en Bangladesh desde julio en Bangladesh, y Sri Lanka en octubre.

También se ha registrado actividad elevada en Singapur, Malasia y demás países del este de Asia, aunque en estos últimos la circulación del virus ha comenzado a estabilizarse o disminuir recientemente.

Oceanía

En Australia se reportó una temporada intensa impulsada por esta variante antes del cierre de su ciclo estacional.

En Nueva Zelanda, siguen altos los caos, y en Fiji se han estado incrementando con rapidez.

América del Norte

Estados Unidos y Canadá registran un aumento progresivo de casos, siendo el subtipo H3N2 el más detectado en esta región al inicio de la temporada invernal.

En México a pesar de que la mayoría de contagios han sido por el virus H1N1, no significa que estén exentos de la supergripa, pues sí se han confirmado algunos casos que se mantienen en observación.

Sudamérica

En Sudamérica los registros de influenza A H3N2 no son tantos ni tan severos como en los otros continentes, ya que es más común es del tipo H1N1, pero aun sí existen casos que fueron en aumento en agosto en Chile y Brasil.

En Perú se detectaron recientemente dos casos, además de declarar alerta epidemiológica a nivel nacional como medida preventiva frente al probable ingreso.

KR