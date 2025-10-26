El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió este domingo que el huracán Melissa continúa desplazándose por el Caribe y amenaza con provocar inundaciones catastróficas, deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas en varias islas durante los próximos días. Según el aviso, el fenómeno mantiene condiciones peligrosas más allá de su cono de trayectoria, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones.

Jamaica será una de las zonas más afectadas. El NHC pidió a la población buscar refugio de inmediato, ya que entre la noche de este domingo y el lunes se esperan lluvias torrenciales y vientos dañinos capaces de provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra con riesgo para la vida. Además, el organismo prevé daños severos a la infraestructura, interrupciones prolongadas de energía y comunicaciones, así como marejada ciclónica y olas peligrosas en la costa sur entre la noche del lunes y la mañana del martes.

En Haití y la República Dominicana, el sistema tropical dejará fuertes lluvias e inundaciones repentinas que podrían volverse catastróficas hacia mediados de la semana. En el suroeste de Haití, los deslizamientos de tierra podrían aislar comunidades enteras y generar amplios daños materiales, mientras que en la República Dominicana se prevén afectaciones en la zona sur. El NHC también advirtió que los vientos volverán a intensificarse en el oeste haitiano el martes.

Por su parte, el este de Cuba debe prepararse ante una marejada ciclónica potencialmente mortal a partir del martes por la noche. El pronóstico indica que las lluvias intensas y los vientos destructivos podrían originar inundaciones y deslizamientos de tierra graves, por lo que las autoridades locales han instado a acelerar los preparativos antes del impacto directo del huracán.

El NHC también mantiene bajo vigilancia al sureste de las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, donde se prevé un riesgo creciente de marejadas, vientos dañinos y lluvias torrenciales entre el martes y el miércoles. En esas zonas, podrían emitirse alertas oficiales de huracán en las próximas horas.

El organismo estadounidense recordó que el cono de trayectoria del huracán no representa el tamaño total de la tormenta, por lo que las condiciones peligrosas podrían extenderse más allá del área prevista. Se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y atender las indicaciones de protección civil en cada país.

SV