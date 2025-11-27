Jueves, 27 de Noviembre 2025

Inundaciones en Indonesia dejan unas de las imágenes más impactantes del 2025 | VIDEOS

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra han dejado varios muertos y desaparecidos

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Videos de impactantes inundaciones en Indonesia. ESPECIAL / X / @WeatherMonitors

Videos de impactantes inundaciones en Indonesia. ESPECIAL / X / @WeatherMonitors

Los climas extremos y desastres naturales desatan su furia, una vez más, en la región de Sumatra, Indonesia, causando muertes, destrucción de viviendas y desaparecidos, mientras los pronósticos meteorológicos no parecen favorecer a la localidad.

Hasta el momento, las inundaciones y los deslizamientos de tierra han dejado al rededor de 50 decesos y más de 60 desaparecidos, al tiempo que las autoridades de emergencia intentan recuperar los cuerpos.

“Con muchos desaparecidos y algunas zonas remotas aún inaccesibles, es probable que el número de muertos aumente”, afirmó Ferry Walintukan, portavoz de la policía provincial de Sumatra del Norte.

Impactantes imágenes de inundaciones en Indonesia

Por medio de redes sociales, se han viralizado varios videos que muestran los terribles desastres que han cobrado decenas de vidas, y han afectado a alrededor de 2 mil casas y edificios.

     
     

Asimismo, impactantes imágenes que muestran los deslaves de tierra que han sepultado vehículos, casas y personas.

     

Eddy Inganta, jefe de la Policía de Sibolga, señaló que se han establecido diversos refugios de emergencia, a los cuales han acudido casi 5 mil personas.

Las autoridades hacen un llamado a los residentes en zonas de alto riesgo a evacuar cuanto antes, ya que se advierte que las lluvias podrían provocar más deslizamientos de tierra, provocando más devastación.

     

Según los pronósticos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, las lluvias continuarán en la provincia de Sumatra del Norte hasta la próxima semana.

