Inundaciones en Indonesia dejan unas de las imágenes más impactantes del 2025 | VIDEOS

Los climas extremos y desastres naturales desatan su furia, una vez más, en la región de Sumatra, Indonesia, causando muertes, destrucción de viviendas y desaparecidos, mientras los pronósticos meteorológicos no parecen favorecer a la localidad.

Hasta el momento, las inundaciones y los deslizamientos de tierra han dejado al rededor de 50 decesos y más de 60 desaparecidos, al tiempo que las autoridades de emergencia intentan recuperar los cuerpos.

“Con muchos desaparecidos y algunas zonas remotas aún inaccesibles, es probable que el número de muertos aumente ”, afirmó Ferry Walintukan, portavoz de la policía provincial de Sumatra del Norte.

Impactantes imágenes de inundaciones en Indonesia

Por medio de redes sociales, se han viralizado varios videos que muestran los terribles desastres que han cobrado decenas de vidas, y han afectado a alrededor de 2 mil casas y edificios.

This was after the massive flash flood in Sibolga, Central Tapanuli in North Sumatra, Indonesia yesterday.



Thankfully these people seem OK. Look at the size of the boulders that the floodwater moved!! pic.twitter.com/rySA2SduMB— Volcaholic �� (@volcaholic1) November 26, 2025

More visuals emerging from the ongoing severe flooding in Saniangbaka, Solok Regency, West Sumatra, Indonesia. pic.twitter.com/iTuMxSDzRv— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 27, 2025

Asimismo, impactantes imágenes que muestran los deslaves de tierra que han sepultado vehículos, casas y personas.

�� Heart-breaking scenes in North Sumatra, Indonesia today, after a house was hit by a landslide.



A mother and child didn’t survive.



�� Parombunan, Sibolga City pic.twitter.com/SrSqcLVJFR— Volcaholic �� (@volcaholic1) November 25, 2025

Eddy Inganta, jefe de la Policía de Sibolga, señaló que se han establecido diversos refugios de emergencia, a los cuales han acudido casi 5 mil personas.

Las autoridades hacen un llamado a los residentes en zonas de alto riesgo a evacuar cuanto antes , ya que se advierte que las lluvias podrían provocar más deslizamientos de tierra, provocando más devastación.

Massive flooding occurred in Padang, West Sumatra, Indonesia ���� (27.11.2025) pic.twitter.com/1g59yjnEc8— Disaster News (@Top_Disaster) November 27, 2025

Según los pronósticos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, las lluvias continuarán en la provincia de Sumatra del Norte hasta la próxima semana.

